49ers aplastan a Rams 27-7 en 1er partido de la NFL en Australia

Deebo Samuel, receptor de los 49ers de San Francisco, anota ante los Rams de Los Ángeles el viernes 11 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Deebo Samuel, receptor de los 49ers de San Francisco, anota ante los Rams de Los Ángeles el viernes 11 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE (AP) — Mike Evans, Demarcus Robinson y Deebo Samuel atraparon pases de touchdown de Brock Purdy, y los 49ers de San Francisco arrollaron el viernes 27-7 a los Rams de Los Ángeles en el primer partido de temporada regular de la NFL realizado en Australia.

Purdy lanzó para 205 yardas ante la ineficaz defensa de los Rams en el Melbourne Cricket Ground, frente a 100.021 aficionados, la séptima mayor asistencia de temporada regular en la historia de la NFL.

La capital deportiva de Australia disfrutó su primer contacto verdadero con el fútbol americano —y de una victoria dominante de los 49ers, que ya se habían ganado el cariño de muchos australianos al viajar a Melbourne una semana antes que los Rams, quienes recién aterrizaron el jueves por la mañana.

Se vivió un ambiente de fiesta incluso con un kickoff a media mañana del viernes, necesario para alcanzar a las lucrativas audiencias televisivas de horario estelar en Estados Unidos.

Los aficionados vivieron otro capítulo memorable de esta rivalidad de la División Oeste de la Conferencia Nacional, mientras los 49ers vapuleaban a los Rams, considerados favoritos para llegar al Super Bowl, con un juego superior al ataque y a la defensiva.

Kyren Williams anotó el primer touchdown de la NFL en Australia con un acarreo de 5 yardas para abrir el segundo cuarto, pero los Rams fueron un desastre en tierras australianas. Los Ángeles no había perdido por más de siete puntos desde noviembre de 2024.

Aunque la ofensiva de Purdy consiguió suficientes jugadas grandes para ganar, la defensa de San Francisco frustró a Matthew Stafford, Jugador Más Valioso de la NFL, quien terminó con 15 envíos completos en 25 intentos para apenas 155 yardas.

Los Niners limitaron a una sola anotación a la mejor ofensiva de la NFL de la temporada pasada, e incluso detuvieron a Stafford en un intento de avance del quarterback en cuarta oportunidad desde la yarda 1 de San Francisco en el tercer cuarto.

Myles Garrett, el ganador más reciente del premio de la AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL, fue prácticamente invisible en su debut con los Rams tras perderse gran parte del campamento de entrenamiento por molestias, y no registró ninguna tacleada.