Regresa James Rodríguez a Colombia y ficha con Atlético Nacional

James Rodríguez, de la selección de Colombia, disputa un partido amistoso ante Jordania, el 7 de junio de 2026 en San Diego (AP Foto/Gregory Bull, archivo)

James Rodríguez, de la selección de Colombia, disputa un partido amistoso ante Jordania, el 7 de junio de 2026 en San Diego (AP Foto/Gregory Bull, archivo)

BOGOTÁ.- Atlético Nacional confirmó el fichaje del capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, quien volverá a jugar en su país tras casi dos décadas de carrera en el exterior.

El rumor que había comenzado a circular en las primeras horas del jueves en la ciudad de Medellín se confirmó en horas de la noche mediante un video difundido en las redes sociales por el conjunto Verdolaga.

“Dicen que los más grandes están destinados a encontrarse. Grandeza reconoce grandeza”, es la frase con la que comienza el video que publicó Atlético Nacional para oficializar el fichaje de Rodríguez, que se produjo un día antes del cierre del mercado en el fútbol colombiano.

“El más grande al más grande”, continúa la publicación de Atlético Nacional, donde el mediocampista de 35 años se reencontrará con antiguos compañeros en la selección colombiana, como Edwin Cardona y Matheus Uribe.

La presentación de James ante la afición está prevista para el domingo cuando Nacional recibá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la 10ma. fecha del torneo Finalización.

“Feliz, espero verlos pronto”, dijo James en un mensaje publicado por el club antioqueño. “Vamos a llenar el Atanasio. Ya tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos”.

Aunque Rodríguez había tenido acercamientos con el Avellino, de la Serie B italiana, y también había sido vinculado al Besiktas turco y al América mexicano, decidió volver a su país, donde apenas tuvo una breve experiencia entre 2006 y 2007 con el Envigado.

En 2008, Rodríguez comenzó un extenso recorrido internacional que inició en el Banfield argentino, desde el que dio el salto a Europa, donde militó en Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich.

Los seis goles que lo coronaron como el máximo artillero de la Copa del Mundo de Brasil en 2014, hicieron que el Real Madrid desembolsara por él una cifra superior a 100 millones de dólares, convirtiéndose en ese momento en el traspaso más caro de un jugador colombiano.

Además de estar cerca de sus familiares, el regreso de James a su país tendría como objetivo encontrar la continuidad que no ha tenido en la última etapa de su trayectoria, en la que ha cumplido efímeras experiencias en Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

La falta de ritmo del “10” colombiano le pasó factura en el pasado Mundial. Sumó su tercera participación en el máximo campeonato de selecciones, pero no pudo aportar goles ni asistencias en cinco encuentros.

La última gran actuación internacional de James fue en la Copa América 2024, donde con seis asistencias guio a la Tricolor al subcampeonato del certamen continental.

El jueves también se anunció la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. El extremo de 38 años finalizó la temporada pasada una dilatada carrera en la Serie A italiana y volvió a Colombia luego de 17 años lejos de su país.

En Millonarios también estuvo hasta la temporada pasada el delantero Radamel Falcao García, quien disputó tres torneos cortos y firmó 12 tantos en 40 partidos con el club bogotano.

A sus 40 años, Falcao se encuentra libre y aún no ha decidido si continuará su carrera en otro equipo.

Otro internacional colombiano que ha llevado su talento al campeonato doméstico es el enganche Juan Fernando Quintero, quien fue contratado el mes pasado por Independiente Medellín.

El volante, que anunció su retiro de la selección colombiana tras participar por tercera vez en un Mundial, se unió al DIM en el que ya había estado en 2017.

Tras un paso irregular por River Plate, en el que cumplió su tercer ciclo, Quintero eligió regresar a su país y marcar el camino que luego han seguido Rodríguez y Cuadrado.

En el torneo colombiano también participan otros jugadores que en el pasado jugaron con la Tricolor como Carlos Bacca (Deportivo Cali), Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) y Teófilo Gutiérrez (Junior), que tras largas carreras en el exterior han regresado para dar lustre al escenario que los vio comenzar sus trayectorias.