Dará Carmen Lilia internet móvil gratis a 10 mil universitarios de NLD

Nuevo Laredo, Tam.- Para apoyar la economía de las familias y brindar más herramientas a las y los jóvenes que cursan una carrera profesional, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció el programa “CONECT4T al Futuro”, mediante el cual 10 mil estudiantes universitarios de Nuevo Laredo recibirán conectividad móvil gratuita.

Las y los beneficiarios recibirán una tarjeta SIM con 14 GB de navegación, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, para que puedan hacer tareas, investigar, utilizar plataformas académicas y mantenerse comunicados con sus docentes, compañeros y familias.

Carmen Lilia Canturosas destacó que hoy el acceso a internet ya es una herramienta básica para estudiar y prepararse, por lo que el programa busca evitar que la falta de datos móviles se convierta en una barrera para las y los universitarios.

“Hoy estudiar también significa estar conectado. Un joven necesita internet para investigar, hacer tareas, utilizar plataformas y mantenerse comunicado con sus maestros, sus compañeros y su familia. Queremos que 10 mil universitarios tengan esa herramienta sin que represente un gasto adicional para sus hogares”, expresó.

La alcaldesa señaló que CONECT4T al Futuro también tendrá un impacto directo en la economía familiar, al cubrir un servicio que actualmente forma parte de los gastos cotidianos de miles de estudiantes.

“Sabemos el esfuerzo que hacen las familias para que sus hijas e hijos puedan estudiar una carrera. Cada gasto cuenta, y desde el Gobierno Municipal queremos ayudarles también con la conectividad, porque hoy tener internet no es un lujo para un estudiante, es una necesidad”, afirmó.

Canturosas Villarreal recordó que su administración ha puesto un énfasis especial en apoyar a las y los universitarios de Nuevo Laredo mediante diferentes acciones orientadas a disminuir las barreras económicas que pueden dificultar su formación profesional.

Entre ellas se encuentran las becas de titulación, creadas para que ningún estudiante que haya concluido su carrera se quede sin obtener su título por falta de recursos, así como inversiones municipales en laboratorios, infraestructura y nuevos espacios académicos en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.

“Desde el inicio de nuestro gobierno hemos estado cerca de nuestros universitarios. Los hemos apoyado para que puedan titularse, hemos invertido en mejores espacios para que estudien y ahora queremos que también tengan conectividad. La meta es que la falta de recursos nunca sea la razón por la que un joven deje de estudiar, de titularse o de aprovechar una oportunidad para salir adelante”, señaló Carmen Lilia.

La convocatoria de CONECT4T al Futuro estará abierta del 17 al 21 de agosto de 2026 y podrán registrarse estudiantes mexicanos inscritos en instituciones de educación superior públicas o privadas de Nuevo Laredo incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

El registro será gratuito y completamente en línea a través del portal oficial www.nld.gob.mx, donde las y los aspirantes deberán seleccionar el programa “CONECT4T al Futuro” y cargar la documentación solicitada.

Entre los requisitos se encuentran CURP, identificación oficial, constancia de estudios o comprobante de inscripción y comprobante de domicilio.

Los resultados podrán consultarse a partir del 28 de agosto mediante el folio generado durante el proceso de registro.

En caso de que la demanda supere la disponibilidad del programa, se dará prioridad a estudiantes de instituciones públicas, jóvenes que habiten en zonas de atención prioritaria, estudiantes de hogares de bajos ingresos, quienes trabajan y estudian, así como alumnos de instituciones privadas que cuenten con beca socioeconómica o acrediten bajos ingresos.

Con CONECT4T al Futuro, el Gobierno Municipal amplía su política de apoyo a las y los universitarios y suma la conectividad digital a las becas, la infraestructura educativa y los apoyos directos que buscan que más jóvenes de Nuevo Laredo puedan continuar sus estudios y construir un mejor futuro.