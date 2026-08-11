Vuelca y abandona auto en Lago de Chapala

NUEVO LAREDO, TAM. – Un vehículo Saturn Vue modelo 2007 terminó volcado y abandonado la mañana de este lunes sobre la Prolongación Lago de Chapala, metros antes de llegar a la calle Higueras, luego de que su conductor perdiera el control por causas que aún no han sido establecidas.

De acuerdo con los agentes viales que tomaron conocimiento del accidente, la unidad circulaba de oriente a poniente cuando ocurrió el percance. Tras perder el control, el vehículo volcó inicialmente sobre su costado derecho.

Posteriormente, el Saturn Vue continuó su trayectoria hasta quedar sobre su costado izquierdo, con el frente orientado hacia el sur y sobre la misma Prolongación Lago de Chapala.

Al momento de la intervención de las autoridades, la unidad se encontraba abandonada en el sitio, sin que se informara sobre la presencia de su conductor o de posibles ocupantes.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades quedaron a cargo de establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como determinar quién conducía el vehículo al momento de la volcadura.