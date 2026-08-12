La UAT construye el Centro Universitario de Nuevo Laredo

Durante una visita de supervisión por los campus, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, constató los avances de las obras que contempla este proyecto. [Agencias]

Durante una visita de supervisión por los campus, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, constató los avances de las obras que contempla este proyecto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de su compromiso con la expansión educativa y el desarrollo regional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) construye el Centro Universitario Nuevo Laredo, un proyecto que tiene como propósito responder a la creciente demanda de educación superior y consolidar espacios que transformarán la vida académica, científica y cultural de la comunidad estudiantil en la frontera norte del estado.

Durante una visita de supervisión por los campus, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, constató los avances de las obras que contempla este proyecto, el cual comprende dos acciones principales: la construcción de la nueva Facultad de Enfermería (FENL) y la ampliación de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCACSNL).

Dámaso Anaya señaló que esta inversión es un paso firme hacia la excelencia educativa: “Nuestra misión es llevar a la UAT a niveles de competitividad global. Con este nuevo campus en Nuevo Laredo, no solo construimos edificios, sino el futuro de miles de jóvenes tamaulipecos que liderarán el desarrollo de nuestra frontera”, afirmó.

Las obras, que se construyen en los terrenos contiguos al Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, contemplan la edificación de aulas inteligentes, laboratorios equipados con tecnología de última generación y áreas comunes sustentables.

Esta infraestructura de vanguardia responde a la ampliación de la oferta académica en la zona norte, con la apertura de nuevos programas de estudio alineados con las necesidades laborales y económicas de la región fronteriza, como las carreras y posgrados que imparte la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales.

Con esto, la UAT busca consolidar la capacidad, cobertura y calidad educativa de la Facultad de Enfermería a través de instalaciones modernas que responderán a la formación de profesionales de la salud; a la vez que crearán espacios para fortalecer la vinculación comunitaria y la relación con los sectores social y productivo.

Por medio de estas acciones, la UAT reafirma su carácter humanista y su visión de mejora continua, trabajando en estrecha colaboración con los distintos órdenes de gobierno para garantizar la exitosa ejecución de esta obra, la cual se convertirá en un referente educativo en el noreste del país.