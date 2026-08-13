Promueve el SAT Programa de Regularización Fiscal 2026

Funcionarios de la dependencia hablaron también de los servicios de la Oficina Móvil

En la conferencia de prensa participaron Abel Aguirre Hernández, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "3" y Matías Alberto Nieto Rentería, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "3". [Iván Zertuche/Líder Web]

En la conferencia de prensa participaron Abel Aguirre Hernández, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "3" y Matías Alberto Nieto Rentería, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "3". [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En conferencia de prensa ofrecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que estuvo encabezada por Matías Alberto Nieto Rentería, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “3” y Abel Aguirre Hernández, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas “3”, hablaron sobre del “Programa de Regularización Fiscal 2026” y de los servicios de la “Oficina Móvil”.

El llamado que realiza el SAT es para personas físicas y empresas que mantienen adeudos fiscales, para aprovechar el Programa de Regularización Fiscal 2026, que contempla beneficios de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución. El plazo para presentar la solicitud vence el 31 de octubre, por lo que la autoridad invitó a los contribuyentes a acercarse a las oficinas del SAT o realizar el trámite a través de su portal oficial.

“El programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos no hayan excedido los 300 millones de pesos durante el ejercicio 2024 y anteriores. El esquema permite regularizar adeudos correspondientes a contribuciones federales, créditos fiscales determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como multas, recargos y gastos de ejecución, entre otros conceptos”, explicó Abel Aguirre.

De acuerdo con las cifras presentadas, al 4 de agosto de 2026 el programa había permitido recuperar 6 mil 436 millones 513 mil 151 pesos, mientras que se aplicaron estímulos por más de 6 mil 134 millones de pesos, reportandose en total la incorporación de 38 mil 399 contribuyentes, entre personas físicas y empresas, quienes aprovecharon los beneficios para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales.

Aguirre señaló que quienes deseen incorporarse pueden presentar su solicitud mediante el portal del SAT, ingresando a Mi Portal con RFC y contraseña para enviar un escrito libre, recibir la respuesta de la autoridad y posteriormente cubrir el monto correspondiente, incluso mediante un esquema de hasta seis parcialidades, de acuerdo con las condiciones aplicables. El trámite también puede realizarse de manera presencial en las oficinas del SAT.

Por otra parte, se informó sobre el avance del programa Oficina Móvil, mediante el cual el SAT lleva sus servicios a municipios y comunidades alejadas. En lo que va de 2026, la estrategia ha recorrido 465 municipios de las 32 entidades federativas, atendiendo a más de 121 mil personas y realizando más de 247 mil trámites.

En Nuevo Laredo, esta modalidad también ha permitido acercar servicios a instituciones como el INE y universidades, además de extender la atención hasta Ciudad Anáhuac, Nuevo León, en coordinación con autoridades de esa entidad.

Entre los servicios disponibles mediante Oficina Móvil se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, renovación y revocación de e.firma para personas físicas, generación e impresión de la Constancia de Situación Fiscal, así como asesoría personalizada.

Asimismo, el SAT informó que ya pueden solicitarse citas relacionadas con Recaudación y Auditoría, incluyendo orientación sobre adeudos, multas, pagos en parcialidades, reducción de multas y recargos, créditos fiscales, garantías del interés fiscal y devoluciones.