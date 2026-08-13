Llama ITEA a concluir la educación básica

Las autoridades del ITEA resaltaron que todos los trámites y servicios que ofrecen son completamente gratuitos. [Iván Zertuche/Líder Web]

Las autoridades del ITEA resaltaron que todos los trámites y servicios que ofrecen son completamente gratuitos. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Después de unos días de vacaciones, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) reanudó sus actividades en esta ciudad fronteriza, haciendo un llamado a las personas que no han concluido su educación básica para que aprovechen los servicios gratuitos que ofrece la institución y obtengan su certificado de primaria o secundaria.

La coordinadora de Zona del ITEA, Imelda Mangin Torre, informó que quienes deseen acreditar sus conocimientos podrán presentar exámenes de evaluación, lo que les permitirá obtener su certificado en un menor tiempo.

“Invitamos a la población que no ha concluido sus estudios de Primaria y Secundaria a que se acerque con nosotros para que obtenga su certificado en menor tiempo, ya que se están realizando exámenes de conocimiento”, señaló la titular del ITEA.

La funcionaria adelantó que en breve dará inicio la Cuarta Jornada Educativa, durante la cual se llevarán a cabo diversas actividades y eventos con el propósito de acercar los servicios del instituto a la ciudadanía y brindar mayores oportunidades para que más personas concluyan su educación básica.

Mangin Torre recordó que todos los trámites y servicios que ofrece el ITEA son completamente gratuitos e invitó a la población interesada a acudir a las oficinas centrales, ubicadas en calle Independencia número 3557, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.