Rescata Cerro Porteño empate agónico ante Palmeiras

El conjunto paraguayo marcó al minuto 93 y definirá en Asunción su pase a cuartos

Guido Vadala, de Coquimbo Unido de Chile, festeja tras marcar ante Platense de Argentina en Buenos Aires, durante un partido de la Copa Libertadores, disputado el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello)

Guido Vadala, de Coquimbo Unido de Chile, festeja tras marcar ante Platense de Argentina en Buenos Aires, durante un partido de la Copa Libertadores, disputado el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Gustavo Garello)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un gol a los 93 minutos, Cerro Porteño empató el miércoles 1-1 ante Palmeiras en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo paraguayo se llevó un valioso resultado de su visita a Sao Paulo en el tiempo agregado con un tiro-centro de Jonatan Torres, que no pudo contener el arquero Carlos Miguel.

Tras un encuentro de dominio sin eficacia, Palmeiras abrió el marcador a los 82 minutos con un remate cruzado de José Manuel “Flaco” López, que anotó nueve minutos después de la expulsión de su compañero Andreas Pereira.

Cerro Porteño, que venció al Verdao en Sao Paulo en la ronda anterior y lo superó en la tabla del Grupo F, desplegó un ordenado planteamiento defensivo y consiguió un preciado botín una semana antes de afrontar la revancha en Asunción.

En el otro partido que abrió la jornada, Platense igualó 1-1 con Coquimbo Unido.

Más tarde se jugaba el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo.

En el estadio Nubank Parque de Sao Paulo, Palmeiras, tricampeón de la Libertadores y finalista de la pasada edición, salió a imponer condiciones y creó su primera ocasión a los tres minutos con un tiro de Vitor Roque, que fue despejado cerca de la línea de gol por el zaguero Alexis Cañete.

El conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira se apoyó en el desequilibrio por las bandas de Allan y Jhon Arias para intentar el derribo de la defensa de cinco jugadores del cuadro paraguayo.

A los 31 minutos, el arquero del Ciclón, Manuel Roffo, firmó una de sus cinco atajadas ante un potente disparo de Vitor Roque.

Arias volvió a aparecer a los 54 con un remate de media distancia que se estrelló en el palo.

Palmeiras sufrió un susto con un tiro de Fabricio Domínguez a los 68, que forzó la primera intervención del portero Carlos Miguel.

A los 70, Cerro Porteño tuvo una alegría efímera tras una anotación del lateral Guillermo Benítez, que fue invalidada por fuera de juego tras la revisión del videoarbitraje.

Palmeiras quedó con 10 jugadores a los 74 minutos tras la tarjeta roja que vio el mediocampista Andreas Pereira por una agresión sin pelota contra Mateo Klimowicz.

“Flaco” López, quien disputó dos partidos con la selección argentina en el pasado Mundial, adelantó a Palmeiras a los 82 tras aprovechar dentro del área un pase de cabeza de Marlon Freitas.

Cerro Porteño sorprendió a los 93 con un centro de Torres, que Pablo Vegetti no alcanzó a conectar, pero que confundió a Carlos Miguel, quien desvió el balón contra su portería.

En Vicente López, provincia de Buenos Aires, un tanto de Guido Vadalá a los 94 minutos le permitió a Coquimbo Unido empatar 1-1 con Platense.

El elenco argentino, que disputa por primera vez la Libertadores tras ganar el Torneo Apertura en 2025, se adelantó a los 35 con un cabezazo de Luciano Giménez luego de un centro preciso de Juan Ignacio Saborido.

Platense tuvo la opción de ampliar la diferencia a los 83 minutos con un penal de Guido Mainero que detuvo el arquero Diego Sánchez.

En el tiempo de descuento, Vadalá aprovechó un error defensivo de los locales para decretar el empate con un disparo cruzado.