Llega a Tamaulipas la Clase Nacional de Boxeo ‘Puños de Transformación’

Este domingo 16 de agosto a las 8:00 horas se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos de todo el país

La Clase Nacional de Boxeo forma parte de una estrategia que busca acercar la actividad física a la ciudadanía y generar espacios de participación comunitaria mediante el deporte. [Agencias]

La Clase Nacional de Boxeo forma parte de una estrategia que busca acercar la actividad física a la ciudadanía y generar espacios de participación comunitaria mediante el deporte. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Este domingo 16 de agosto, a las 8:00 horas, el Paseo Méndez de Ciudad Victoria, será sede de la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación”, iniciativa del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum que se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos de todo el país.

El Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), se suma a esta jornada con el propósito de promover la activación física y la práctica deportiva entre la población.

La actividad será gratuita y estará abierta a niñas, niños, jóvenes y adultos, con una jornada que busca fomentar hábitos saludables, disciplina y convivencia a través del deporte.

La Clase Nacional de Boxeo forma parte de una estrategia que busca acercar la actividad física a la ciudadanía y generar espacios de participación comunitaria mediante el deporte.

El registro podrá realizarse a través del código QR que aparece en la convocatoria.