Continúa dólar a la baja

Divisa verde pasa de 17.30 a 17.20 a la venta en centros cambiarios

Imagen de un centro cambiario ubicado al poniente de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Imagen de un centro cambiario ubicado al poniente de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar registró este martes un nuevo descenso en su valor en los centros cambiarios de Nuevo Laredo.

A la venta, la divisa verde pasó de 17.30 a 17.20.

Mientras que a la compra no sufrió modificaciones, quedándose en 16.30.

Apenas el pasado 8 de agosto el dólar había bajado de 17.50 a 17.30 a la venta, tras tres semanas de estabilidad. Y, este 11 de agosto, el billete verde nuevamente se depreció.

Los ajustes que ha tenido la moneda extranjera se dan en un contexto del conflicto bélico en Oriente Medio, entre otros factores.