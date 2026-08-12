Abrirá Tamaulipas nuevos bachilleratos para que más jóvenes concluyan sus estudios

Van a estar en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Altamira, dijo el titular de la SET

Ciudad Victoria, Tam.- Con la meta de que todas y todos los jóvenes en edad escolar tengan las mismas oportunidades, en Tamaulipas se abrirán seis nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” (BNMM), expresó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Estos van a estar en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Altamira, y es para jóvenes estudiantes sin secundaria concluida y que abandonaron la prepa. Es un modelo híbrido: van cuatro horas diarias de clase, más cuatro horas a la semana de cultura, deporte e integración social, asimismo, se brindará un acompañamiento de tutorías; este lo realizarán jóvenes entre 22 y 29 años con licenciatura concluida.

Se impartirán módulos tanto en matemáticas como en comunicación e historia, entre otros”, precisó.

Indicó que, con este modelo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se abrirán 92 mil 640 nuevos espacios, con la posibilidad de ampliar la cobertura con 35 mil lugares adicionales para el nivel medio superior en todo el país, generando mayores oportunidades educativas para este importante segmento de la población.

Enfatizó que, con estos nuevos espacios, Tamaulipas continuará ampliando su capacidad en las aulas para brindarles a las y los jóvenes la oportunidad de estudiar, garantizando el derecho a una educación universal, humanista y de calidad para todas y todos.