El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.20
EN VIVO

Muere niño de 8 años ahogado en una alberca

Familiares localizaron a Brayan Alberto inconsciente cuando se preparaban para abandonar una quinta en Granjas Treviño

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un menor de 8 años perdió la vida tras ahogarse en una alberca de una quinta ubicada en la colonia Granjas Treviño, a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Nacional, donde se encontraba con su familia.

Los primeros reportes establecen que el incidente ocurrió cuando los integrantes de la familia se preparaban para abandonar el lugar y se percataron de que el niño no se encontraba con ellos.

Ante la ausencia del menor, sus familiares iniciaron una búsqueda dentro de la quinta y posteriormente lo localizaron sumergido e inconsciente en el interior de la alberca.

De inmediato solicitaron apoyo y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, pese a la intervención, el menor ya no presentaba signos vitales.

El niño fue identificado como Brayan Alberto. Su cuerpo fue trasladado para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Avanza Khachanov a semifinales del US Open tras retiro de Blockx
Intensifica Guardia Estatal acciones para prevenir violencia en Nuevo Laredo

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.