Muere niño de 8 años ahogado en una alberca

Familiares localizaron a Brayan Alberto inconsciente cuando se preparaban para abandonar una quinta en Granjas Treviño

NUEVO LAREDO, TAM.- Un menor de 8 años perdió la vida tras ahogarse en una alberca de una quinta ubicada en la colonia Granjas Treviño, a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Nacional, donde se encontraba con su familia.

Los primeros reportes establecen que el incidente ocurrió cuando los integrantes de la familia se preparaban para abandonar el lugar y se percataron de que el niño no se encontraba con ellos.

Ante la ausencia del menor, sus familiares iniciaron una búsqueda dentro de la quinta y posteriormente lo localizaron sumergido e inconsciente en el interior de la alberca.

De inmediato solicitaron apoyo y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, pese a la intervención, el menor ya no presentaba signos vitales.

El niño fue identificado como Brayan Alberto. Su cuerpo fue trasladado para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.