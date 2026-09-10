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Termina camioneta contra vivienda tras ignorar señal de alto

Una mujer y un menor sufrieron lesiones leves durante el accidente registrado en La Concordia

A consecuencia del impacto, la Saturn salió proyectada, cruzó el camellón central, derribó un señalamiento vial y continuó hasta quedar a escasos centímetros de una vivienda. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una camioneta terminó proyectada hacia una vivienda de la colonia La Concordia luego de un accidente registrado la tarde del lunes en el cruce del Bulevar Emiliano Zapata y Francisco Villa.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, el percance se originó cuando Juana, de 47 años, circulaba a bordo de una Saturn Vue modelo 2008 por el Bulevar Emiliano Zapata, de poniente a oriente, y al llegar a la intersección con Francisco Villa no respetó el señalamiento de alto.

En ese momento, la Saturn impactó en el costado izquierdo a una Nissan Kicks modelo 2023, conducida por Allen, de 39 años, quien avanzaba de sur a norte por Francisco Villa y había realizado el alto correspondiente antes de continuar su trayecto.

A consecuencia del impacto, la Saturn salió proyectada, cruzó el camellón central, derribó un señalamiento vial y continuó hasta quedar a escasos centímetros de una vivienda ubicada en el sector, evitando que la unidad terminara dentro del inmueble.

En la Nissan viajaban además una mujer y un menor de edad, quienes resultaron con golpes y lesiones leves. Ambos fueron trasladados por sus familiares en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica.

Aunque la conductora de la Saturn manifestó que había cruzado de manera correcta, los peritos determinaron en el lugar que la responsabilidad correspondía a ella por la omisión del señalamiento de alto.

El caso quedó sujeto al procedimiento correspondiente para establecer el pago de las lesiones y los daños materiales ocasionados durante el accidente.

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