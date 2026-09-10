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Intensifica Guardia Estatal acciones para prevenir violencia en Nuevo Laredo

La jornada orientó a cerca de 800 personas sobre riesgos, denuncia y conductas violentas

NUEVO LAREDO, TAM.- Personal de la Guardia Estatal de Género intensificó en Nuevo Laredo las acciones de prevención y orientación sobre los distintos tipos de violencia, mediante actividades de convivencia y diálogo directo con las familias.

Durante el encuentro, la información se adecuó a los diferentes sectores de la población y abordó situaciones relacionadas con violencia familiar, de género, laboral y escolar. Como parte de la actividad, se utilizó el violentómetro para explicar de manera gráfica los niveles en que pueden presentarse y escalar las conductas violentas.

Las acciones también estuvieron dirigidas a niñas y niños, con el propósito de acercarles información preventiva mediante actividades didácticas. En esta labor participaron las botargas “Capitán Estrella” y “Comandante Laredo”, quienes entregaron libros para colorear, libretas, colores y pinceles con contenidos relacionados con la prevención.

De acuerdo con la información proporcionada, la jornada permitió establecer contacto con alrededor de 800 personas y fortalecer la proximidad entre la corporación y la ciudadanía.

La Guardia Estatal de Género señaló que este tipo de espacios buscan fortalecer los vínculos con las familias y promover una cultura de prevención y denuncia frente a las diferentes manifestaciones de violencia.

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