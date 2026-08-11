Inaugura Dámaso Anaya campamento científico infantil de la UAT en el Campus Victoria

El rector puso en marcha el campamento infantil Amor por la Ciencia 2026 que se desarrolla en el Centro Universitario Victoria, con la participación de más de 300 niñas y niños que realizan actividades científicas y de investigación

Ciudad Victoria, Tam.- Al inaugurar el campamento infantil de verano Amor por la Ciencia 2026 en el Campus Victoria, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este programa pretende despertar la curiosidad de los niños por el conocimiento, sembrando en ellos el interés por las diferentes áreas de la investigación.

“En la Universidad Autónoma de Tamaulipas estamos muy contentos de recibir a 310 niñas y niños, que durante esta experiencia tendrán la oportunidad de acercarse al conocimiento de una manera divertida, mediante 80 talleres preparados especialmente para ellos”, expresó el rector Dámaso Anaya.

Durante la apertura del evento en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, destacó que uno de los objetivos es fomentar en la niñez la curiosidad por la ciencia y el conocimiento: “La idea es que pregunten, que experimenten, que se sorprendan, que se equivoquen y vuelvan a intentarlo”, subrayó.

Acompañado del director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Dr. Julio Martínez Burnes; y la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Evelia Reséndiz Balderas, el rector agradeció a la comunidad universitaria por su disposición para compartir sus conocimientos.

“Hoy participan 252 investigadoras e investigadores, además de 139 estudiantes talleristas, quienes decidieron dedicar su conocimiento y su tiempo para despertar en ustedes algo muy importante: el deseo de descubrir”, asentó el rector.

También agradeció al COTACYT por la aportación del Museo Móvil y a la Subsecretaría de Educación Básica por sumarse a esta iniciativa con siete talleres de artes.

Por último, invitó a todas las niñas y niños a divertirse, aprender y a descubrir todo lo que puedan, “porque cuando una niña o un niño descubre el poder del conocimiento, también descubre que puede cambiar su mundo. Esto es lo que buscamos en nuestra UAT: inspirar para aprender y aprender para transformar”, puntualizó.

En su oportunidad, el director del COTACYT, Julio Martínez Burnes, reconoció la iniciativa ejemplar de la UAT que acerca a la niñez al fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación mediante experiencias prácticas, creativas y divertidas, que serán inolvidables para las niñas y los niños.

Asimismo, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas agradeció al rector el apoyo para la realización del campamento, cuya primera etapa se llevó a cabo en los campus sur y norte de la Universidad, y la fase final en esta capital. Cabe señalar que en el evento estuvieron presentes directoras y directores de las facultades de la UAT en Ciudad Victoria, así como representantes de la Secretaría de Educación y del DIF Tamaulipas.