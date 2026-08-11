Cowboys blindan a Quinnen Williams con extensión de 3 años y 105.9 mdd

Quinnen Williams (92), tackle defensivo de los Cowboys de Dallas, es sujetado por el tackle ofensivo Tyler Guyton, izquierda, durante un ejercicio en el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL, el sábado 1 de agosto de 2026, en Oxnard, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Quinnen Williams (92), tackle defensivo de los Cowboys de Dallas, es sujetado por el tackle ofensivo Tyler Guyton, izquierda, durante un ejercicio en el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL, el sábado 1 de agosto de 2026, en Oxnard, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Los Cowboys de Dallas y el tackle defensivo Quinnen Williams acordaron una extensión de tres años por 105,9 millones de dólares de cara a su primera temporada completa con el equipo.

El contrato incluye 101 millones de dólares garantizados y se sumará a los dos años que le quedaban del convenio vigente. El promedio anual de 35,3 millones de dólares en la extensión es el segundo entre los tackles defensivos, detrás de Jalen Carter, de Filadelfia, rival del Este de la Conferencia Nacional.

La lucrativa extensión podría mantener a Williams con los Cowboys hasta 2030, después de que lo adquirieran mediante un canje durante la temporada 2025. Dallas entregó una de las dos selecciones de primera ronda obtenidas en el impactante intercambio que envió al estelar cazamariscales Micah Parsons a los Packers de Green Bay apenas una semana antes del inicio de la temporada pasada.

El vicepresidente ejecutivo de personal Stephen Jones dijo en el inicio del campamento de entrenamiento que el equipo estaba trabajando con los agentes de Williams en una extensión. Poco menos de dos semanas después ya hay un acuerdo.

“Es una parte importante de todas las piezas en movimiento que acompañaron nuestro canje del año pasado”, dijo Jones en el sitio web del equipo. “Creo que esto, al final del día, le pone el moño encima en términos de saber que vamos a tener a ‘Q’ aquí por los próximos cinco años a largo plazo”.

La incorporación de Williams procedente de los Jets de Nueva York dio un impulso inicial a una de las peores defensivas de la NFL hace un año. Los Cowboys ganaron sus primeros tres partidos después del canje antes de una derrota 44-30 ante Detroit que inició una racha de cuatro derrotas en cinco juegos que puso fin a la temporada, mientras Dallas se quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Los Cowboys tuvieron una de las mejores ofensivas de la liga al terminar con récord de 7-9-1 en la primera temporada del entrenador Brian Schottenheimer, y pasaron la temporada baja renovando la defensa mientras creían que Williams sería una pieza central entre los muchos cambios.

Dallas contrató al coordinador defensivo Christian Parker para reemplazar a Matt Eberflus, quien fue despedido después de una temporada cuando los Cowboys permitieron la mayor cantidad de puntos (511) con la menor cantidad de intercepciones (seis) en la historia de la franquicia.

Los Cowboys volvieron a negociar con Green Bay para obtener al cazamariscales Rashan Gary, reclutaron al safety Caleb Downs y al ala defensiva Malachi Lawrence en la primera ronda y añadieron al esquinero Cobie Durant y a los safeties P.J. Locke y Jalen Thompson en la agencia libre.

Dallas también apuntalo la posición de linebacker, reclutando al cazamariscales de Michigan Jaishawn Barham con la creencia de que podría jugar alejado de la línea de golpeo y adquiriendo a Dee Winters en un canje con San Francisco.

Williams forma parte de un grupo que regresa e incluye al también tackle defensivo Kenny Clark — adquirido en el canje de Parsons — junto con el ala defensiva de segundo año Donovan Ezeiruaku, el linebacker DeMarvion Overshown, los esquineros DaRon Bland y Shavon Revel Jr. y el safety Malik Hooker.

Williams, de 28 años, fue la tercera selección global de los Jets en 2019 y fue All-Pro tres años después a pesar del récord 7-10 de los Jets. Williams aún no ha jugado en un equipo ganador, y el ex destacado de Alabama se apresuró a recordarle a todos después del canje que todavía está esperando su primer partido de playoffs en la NFL.

“Uno simplemente se alegra por un tipo así”, dijo el entrenador de la línea defensiva Marcus Dixon. “Como que ha sido recompensado por su trabajo duro, la manera en que encara el juego, cómo es con sus compañeros, su amor por el juego, cómo siempre está tratando de perfeccionar su oficio. Pero quiere ganar, y él se los dirá”.