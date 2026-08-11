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Ingebrigtsen gana oro en 5,000 m en Europeos

Tras volver de una cirugía

El noruego Jakob Ingebrigtsen corre para ganar la medalla de oro en la final masculina de los 5,000 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el domingo 9 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)
AP

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Jakob Ingebrigtsen mostró mucha potencia en su regreso tras una lesión al ganar el lunes su cuarto título consecutivo de 5.000 metros en los campeonatos europeos.

El doble campeón olímpico noruego no había competido desde que se sometió a una cirugía a principios de este año para eliminar tejido cicatricial en la vaina protectora alrededor de su tendón de Aquiles izquierdo.

Con menos de 100 metros por recorrer, Ingebrigtsen iba en tercer lugar antes de acelerar hasta la punta y superar al alemán Florian Bremm en los últimos 50 metros para cruzar la meta en 13 minutos, 15,29 segundos. Bremm fue segundo, seguido por el francés Etienne Daguinos.

Ingebrigtsen no compite en los 1.500 metros en Birmingham. Ha ganado tanto los 1.500 como los 5.000 en los últimos tres campeonatos europeos.

El problema en el Aquiles pareció influir en el rendimiento de Ingebrigtsen en los campeonatos mundiales de septiembre pasado en Tokio, donde no logró avanzar de la primera ronda de los 1.500 y terminó 10mo en la final de los 5.000.

Triplete de Schilder en el lanzamiento de bala femenino

La estrella neerlandesa Jessica Schilder logró su tercer título consecutivo en el lanzamiento de bala, al llevarse el oro con un envío de 20,73 metros en el Alexander Stadium.

La compañera de equipo de la vigente campeona mundial, Jorinde van Klinken (19,64), ganó la plata, y la campeona olímpica de 2024, Yemisi Mabry (19,50), de Alemania, fue tercera.

Schilder es la única mujer de esta década en superar los 21 metros, cuando lanzó 21,09 en la Liga Diamante de Shanghái en mayo.

Schilder ganó el oro en los dos campeonatos europeos anteriores: 2024 en Roma y 2022 en Múnich.

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