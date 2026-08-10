Entregará SET 7 millones de libros de texto, además de uniformes y útiles escolares

Ciudad Victoria, Tam.- Alrededor de siete millones de libros de texto gratuitos, así como uniformes y útiles escolares, será lo que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregará al inicio del ciclo escolar 2026-2027, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Estamos ya listos, están todos los libros de texto gratuitos, llegaron cerca de siete millones, están todos colocados en los almacenes, listos para entregarse. Es un trabajo muy positivo que hacen la Secretaría de Educación Pública federal y la estatal al coordinarse para que al inicio de clases no falte ninguno”, expresó.

Señaló que, para el ciclo que está por comenzar, el gobernador Américo Villarreal Anaya autorizó que se aumentara a 32 el número de municipios de la entidad cuyos estudiantes de educación básica recibirán uniformes escolares, lo que significa un ahorro muy importante para las madres y padres de familia.

“Como ustedes saben, un papá devenga por hijo 10 mil pesos y, con esta medida, se les estarán entregando los útiles, los uniformes y la Beca Rita Cetina para que no haya ningún problema económico. Y, desde luego, ese programa se mantiene para todos, para los 652 mil niños que regresan de educación básica a clases, que es una mochila con cuadernos, con toda la parte que necesitan ellos, de plumas, reglas, etcétera, para operar y que no tengan necesidad de comprar ningún útil”, puntualizó.

Destacó que en estas últimas dos semanas previas al inicio del ciclo se continuarán los trabajos de infraestructura, especialmente en el tema de la energía eléctrica, en aquellos planteles cuyos transformadores resultaron dañados a causa de sobrepasar su capacidad debido a la instalación de minisplits, por lo que con el recurso de La Escuela Es Nuestra (LEEN) se realizan estas labores.

Subrayó el compromiso del Gobierno del Estado que, con el liderazgo que ejerce Américo Villarreal Anaya, genera las condiciones necesarias para que todas y todos los alumnos tamaulipecos reciban una educación de calidad, inclusiva y humanista que se convierta en la base de la transformación de la sociedad.