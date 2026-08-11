Cumplirá Tamaulipas con el calendario escolar de 185 días

Ciudad Victoria, Tam.- Para el ciclo escolar 2026–2027, Tamaulipas cumplirá con el calendario de 185 días, como lo establece la Ley General de Educación, expresó Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación en la entidad.

Indicó que el calendario escolar de Educación Básica para Tamaulipas, que comprende los niveles de inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, iniciará el próximo 31 de agosto para culminar el 6 de julio de 2027.

En el marco de la publicación de los calendarios de Educación Básica y Educación Normal por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que, al igual que en los últimos años, el calendario escolar de educación básica a nivel estatal tendrá una modificación, ya que concluirá el 6 de julio, tres días antes que el calendario federal, cuyo término está previsto para el 9 de julio del siguiente año.

Mencionó que el calendario escolar para Educación Normal se implementará en la entidad de la misma manera que el calendario federal, iniciando labores el 31 de agosto y concluyendo el 13 de julio de 2027, con lo que se cumplirán los 190 días establecidos por la ley.

Subrayó la importancia de estos documentos, pues marcan de manera oficial las fechas correspondientes a clases, los periodos vacacionales, los días de Consejo Técnico Escolar, así como las fechas de suspensión de labores por diversos motivos, permitiendo que autoridades, docentes, estudiantes y sus familias planifiquen con tiempo sus actividades administrativas, laborales y personales.

Informó que tanto el calendario de Educación Básica como el de Educación Normal ya se encuentran disponibles en la página web de la Secretaría de Educación Pública, desde donde las y los ciudadanos pueden descargarlos de manera gratuita para su consulta.

Destacó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabaja para garantizar las mejores condiciones que impulsen una educación de calidad, inclusiva y humanista, acorde con la visión de la Nueva Escuela Mexicana y del modelo social de transformación que vive el país.