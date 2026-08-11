Acercan Oficinas Fiscales beneficios a la ciudadanía

En la reunión también participó el director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Olán Mendoza, así como el equipo de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. [Agencias]

En la reunión también participó el director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Olán Mendoza, así como el equipo de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado realizó este lunes 10 de agosto una mesa de trabajo con las y los titulares de las 43 oficinas fiscales de Tamaulipas, con el propósito de presentar los alcances del nuevo paquete de beneficios fiscales, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y coordinar las acciones necesarias para difundirlos entre la población.

La reunión fue encabezada por el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, y el subsecretario de Ingresos, Epifanio Muñoz Quintero, quienes explicaron los principales estímulos disponibles y establecieron las líneas de trabajo para que la información llegue de manera clara y oportuna a contribuyentes, familias, profesionistas, comerciantes, empresarios y concesionarios.

Entre los beneficios se encuentran reducciones en multas y recargos relacionados con impuestos estatales, facilidades en trámites de control vehicular, apoyos para la regularización de motocicletas y tarifas especiales para concesionarios del transporte público con adeudos.

También se contemplan estímulos vinculados con las licencias para establecimientos de bebidas alcohólicas.

Durante la mesa de trabajo, Ramírez González instruyó a las y los titulares de las oficinas fiscales a dar continuidad a la política humanista del Gobierno de Tamaulipas, mediante una atención cercana, sensible y de calidad para todas las personas que acudan a realizar algún trámite o solicitar información.

Destacó que las oficinas fiscales son el principal punto de contacto entre la Secretaría de Finanzas y la ciudadanía, por lo que su personal deberá brindar orientación clara sobre los requisitos, alcances y procedimientos correspondientes a cada beneficio, facilitando que las y los contribuyentes puedan regularizar su situación.

En la reunión también participó el director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, Marcelo Olán Mendoza, así como el equipo de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de mantener finanzas responsables y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas que apoyen la economía de las familias y permitan que más contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones.