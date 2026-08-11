Registra Tamaulipas disminución del 17.1% en el promedio diario de homicidio doloso

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. [Agencias]

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Tamaulipas continúa avanzando en los indicadores de seguridad, al registrar una disminución del 17.1% en el promedio diario de homicidio doloso de enero a julio de 2026, en relación al mismo periodo del año pasado, informó este martes, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la exposición, se indicó que las cifras correspondientes al periodo de enero a julio de 2026 ubican a Tamaulipas en el lugar 13 a nivel nacional con menor número de víctimas de homicidio doloso y por debajo de la media nacional. Asimismo, en la comparación de enero a julio de 2026 con el mismo periodo de 2025, la entidad registró una disminución del 17.1% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente de coordinación entre las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, mediante la estrategia de seguridad que se fortalece todos los días en las Mesas de Paz, encabezadas diariamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para dar seguimiento puntual a la incidencia delictiva y definir acciones operativas.