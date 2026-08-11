Impulsa Tamaulipas nuevo modelo para mejorar ingresos de los productores de sorgo

El gobernador Américo Villarreal Anaya pone en marcha una estrategia para transformar el sorgo tamaulipeco en productos de mayor valor agregado

La tortilla elaborada a base de sorgo blanco cuenta con un importante valor nutrimental y se ofrece en el mercado con un precio de 21 pesos por kilogramo. [Agencias]

La tortilla elaborada a base de sorgo blanco cuenta con un importante valor nutrimental y se ofrece en el mercado con un precio de 21 pesos por kilogramo. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha un nuevo modelo de aprovechamiento y comercialización para el impulso y desarrollo del campo tamaulipeco, el cual permitirá generar valor agregado a la producción del sorgo que distingue a Tamaulipas como líder nacional, abrir nuevos mercados y generar mejores oportunidades para los hombres y mujeres del campo.

La estrategia inicia con el impulso a la producción del sorgo blanco y su transformación en harina nixtamalizada para consumo humano, abriendo una nueva alternativa de comercialización para los agricultores tamaulipecos.

Tamaulipas produce anualmente alrededor de 2 millones de toneladas de sorgo y aporta aproximadamente 47 por ciento de la producción nacional, lo que convierte al estado en líder del país y representa una importante oportunidad para avanzar hacia su transformación agroindustrial.

El nuevo esquema, a iniciativa del gobernador Américo Villarreal busca construir una cadena productiva que vaya del campo a la transformación y de la transformación al consumidor, permitiendo que una mayor parte del valor generado por el cultivo del sorgo permanezca en Tamaulipas.

Como parte de esta estrategia se contempla la instalación de una planta productora de harina nixtamalizada de sorgo blanco, vinculada inicialmente con más de 200 agricultores, así como nuevos canales para colocar el producto en programas alimentarios, comedores comunitarios y puntos de venta.

Las tortillerías Tortitams forman parte del proyecto como un eslabón más de la cadena productiva para desarrollar y comprobar las ventajas competitivas que puede lograr la tortilla de sorgo blanco en el mercado de los productos derivados del sorgo.

La tortilla elaborada a base de sorgo blanco cuenta con un importante valor nutrimental y se ofrece en el mercado con un precio de 21 pesos por kilogramo, representando además una nueva alternativa de consumo para las familias tamaulipecas.

Con este modelo, el Gobierno de Tamaulipas busca generar un círculo productivo que genera valor agregado a la producción primaria y que permite que el agricultor encuentre nuevas opciones para comercializar su cosecha, el sorgo lleve a cabo un proceso de transformación dentro del estado y los productos resultantes lleguen directamente a las familias tamaulipecas.

“Tamaulipas ya es líder nacional en la producción de sorgo. El siguiente paso es generar más valor con lo que producimos, abrir nuevas oportunidades para nuestros agricultores y lograr que esa riqueza permanezca en nuestro estado”, expresó el gobernador Américo Villarreal.