Abre DIF inscripciones a los talleres de los CEDIF

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF invita a las familias de Nuevo Laredo a aprovechar la oferta de talleres que brindan los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), espacios donde pueden aprender nuevas habilidades, desarrollar talentos y adquirir conocimientos que incluso pueden convertirse en oportunidades de autoempleo.

Las inscripciones se encuentran abiertas en los CEDIF 2, 3, 4; mientras que en Palmares inician el lunes 17 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El inicio de clases está programado para el próximo 24 de agosto.

En el CEDIF 2, ubicado en Madero y Carlos Osuna, en la colonia Buenos Aires, se ofrecen los talleres de Cocina y Repostería, Belleza, Corte y Confección, Manualidades, Danza, Zumba y Taekwondo para niñas y niños de 6 a 14 años.

El CEDIF 3, localizado en Artículo 123 y Nuevo León, en la colonia San Rafael, cuenta con talleres de Zumba, Manualidades, Belleza, Globoflexia y Repostería.

Por su parte, en el CEDIF 4, ubicado en Mayas y Río Nilo, en la colonia Voluntad y Trabajo 2, las opciones incluyen Repostería, Belleza, Globoflexia, Zumba y Corte y Confección.

En el CEDIF Palmares, que se encuentra en Guanajuato y Tamaulipas, dentro de la Clínica UNE de la colonia Palmares, se impartirán los talleres de Belleza y Globoflexia.

El sistema DIF invita a la ciudadanía a acercarse al CEDIF más cercano, conocer la oferta disponible y realizar su inscripción, aprovechando estos espacios de capacitación que contribuyen al desarrollo de habilidades, la convivencia y la generación de nuevas oportunidades para las familias neolaredenses.