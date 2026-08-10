Invita Municipio a unirse al programa de escrituración de IMVISU

Para los vecinos de la colonia Las Torres y el Fraccionamiento El Progreso

Nuevo Laredo, Tam.- Para asegurar el patrimonio de las familias y regularizar su situación frente a las autoridades, el Instituto Municipal de la Vivienda y Suelo Urbano(IMVISU), realiza un programa de escrituración para los vecinos de la colonia Las Torres y el Fraccionamiento El Progreso de esta ciudad fronteriza.

Carlos Montiel Saeb, Director del IMVISU, comentó que son cerca de 600 personas las que faltan por inscribirse a este programa, el cual solo cobra cerca de mil pesos, para obtener una escritura de 12 a 14 mil pesos.

“Tenemos un programa de regularización para la colonia Las Torres en su segunda etapa y para el fraccionamiento El progreso, en las torres en la segunda etapa de 700 personas que ya hicieron un gran esfuerzo económico en pagar su propiedad, lo que le falta es la escritura y ya llevamos alrededor de 150 escrituras ya entregadas, pero pues había falta el resto de las 600”, comentó Carlos Montiel.

De esta manera se invita a las personas que ya pagaron su casa a acercarse a las oficinas del IMVISU, en donde se les dará toda la asesoría y la información de lo que se tiene hacer para acceder a este programa.

Mencionó que los ahorros son de cerca de $12 mil pesos para la elaboración de las escrituras, subsidio que se da por parte del Gobierno Federal y que en el Instituto se les está ayudando para que accedan a este trámite.

“Tenemos registradas cerca de un poquito más de 3 mil personas que también hicieron un gran esfuerzo económico en pagar su propiedad, y a penas llevamos alrededor de 900 carpetas hechas, dentro de 2 a 3 meses, van a tener su escritura ya hecha”, comentó Montiel.

Montiel Saeb enfatizó la importancia de no dejar pasar esta oportunidad, recordando que contar con un título de propiedad no solo brinda certeza jurídica, sino que también protege la tranquilidad e inversión que cada familia ha realizado durante años.

Los interesados en regularizar su patrimonio pueden acudir directamente a las instalaciones del IMVISU ubicadas en el edificio anexo al Palomar para iniciar su expediente y recibir atención personalizada, se exhorta a los vecinos de Las Torres y El Progreso a aprovechar los subsidios vigentes antes de que concluyan las etapas actuales del programa.