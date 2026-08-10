Invitan a familias al Bazar de Regreso a Clases

Nuevo Laredo, Tam.- Para apoyar la economía de las familias y, al mismo tiempo, fortalecer a los pequeños y medianos negocios de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, llevará a cabo el Bazar de Regreso a Clases, este sábado 15 de agosto en el Parque Viveros, a partir de las 4:00 de la tarde.

La invitación está dirigida a todas las familias de Nuevo Laredo para que aprovechen esta actividad y encuentren en un solo lugar diferentes productos y artículos necesarios para el próximo ciclo escolar, además de opciones para toda la familia.

En esta edición participarán 127 expositores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos útiles escolares, uniformes, ropa, calzado, accesorios, joyería, bisutería, artículos personalizados, juguetes y alimentos, entre otros.

El Bazar de Regreso a Clases tiene como propósito impulsar el comercio local y brindar oportunidades de desarrollo económico a pequeños y medianos emprendedores, permitiéndoles exhibir y comercializar directamente sus propios productos ante las familias neolaredenses.

De esta manera, el Gobierno Municipal continúa generando espacios que permiten a los emprendedores fortalecer sus negocios y, al mismo tiempo, ofrece a la ciudadanía alternativas para realizar sus compras de regreso a clases y apoyar el consumo local.

La cita es este sábado 15 de agosto, a partir de las 4:00 de la tarde, en el Parque Viveros. La invitación es para que las familias acudan, conozcan la oferta de los expositores locales y hagan comunidad comprando a los emprendedores de Nuevo Laredo.