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Sufre mujer crisis nerviosa tras fuerte accidente en Degollado y Zaragoza

Luego de que un automóvil Honda Accord presuntamente no respetara la señal de alto y se impactara contra una camioneta Chevrolet Silverado

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del percance. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial registrado en el crucero de la avenida Santos Degollado y calle Zaragoza dejó como saldo una mujer con una crisis nerviosa, luego de que un automóvil Honda Accord presuntamente no respetara la señal de alto y se impactara contra una camioneta Chevrolet Silverado.

El percance ocurrió cuando la camioneta Chevrolet Silverado modelo 2018, conducida por José Bernardo, de 17 años, circulaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado. Al llegar al cruce con la calle Zaragoza, fue impactada por un Honda Accord modelo 2016, cuyo conductor fue identificado como Gregorio Manuel, de 28 años.

De acuerdo con los datos proporcionados sobre el accidente, el conductor del Honda Accord no habría respetado la señal de alto, situación que ocasionó la colisión entre ambas unidades.

En la camioneta viajaba como copiloto María de Jesús Sevillano Sánchez, de 46 años, quien presentó una crisis nerviosa tras el impacto.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para valorar a los involucrados. Tras la atención prehospitalaria, no se reportaron personas lesionadas de consideración.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las actuaciones necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del percance.

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