Rosarinos expresan solidaridad a Messi y despiden a su padre

El deceso ocurrió a las 2 de la madrugada hora local (0500 GMT)

Un mural de Lionel Messi adorna una fachada de la casa donde vivió en su infancia, el sábado 8 de agosto de 2026, día en que falleció su padre Jorge en Rosario, Argentina (AP Foto/Rodrigo Abd)

Un mural de Lionel Messi adorna una fachada de la casa donde vivió en su infancia, el sábado 8 de agosto de 2026, día en que falleció su padre Jorge en Rosario, Argentina (AP Foto/Rodrigo Abd)

ROSARIO, Argentina (AP) — Jorge Messi, padre del astro y capitán de la selección argentina Lionel Messi, falleció el sábado en una clínica de la ciudad de Rosario tras una batalla contra una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses, confirmó el Club Atlético Newell’s Old Boys en sus redes sociales. Tenía 68 años.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi”, publicó el club rosarino, que describió al progenitor del crack como “reconocido hincha leproso (como se conoce a jugadores y seguidores de Newell’s), empresario y padre del capitán del seleccionado argentino”.

El deceso ocurrió a las 2 de la madrugada hora local (0500 GMT), precisó el director médico del Sanatorio Centro Dr. Carlos Mackey en un comunicado que se abstuvo de brindar mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Desde las primeras horas, fueron perceptibles las reacciones al deceso en la ciudad natal de Messi.

El bar VIP, propiedad de los Messi, permaneció cerrado y advirtió el duelo desde temprano, y las banderas del complejo Malvinas, adonde juegan las inferiores de Newell’s, estaban a media asta.

El pesar fue mayor en el barrio La Bajada, donde vivían los Messi. La partida del padre de la familia avivó los recuerdos de quienes compartieron fiestas de fin de año y partidos de fútbol.

“Son una excelente familia, buena gente, aparte muy colaboradora con todo el mundo”, contó Carlos Ibáñez en declaraciones a The Associated Press.

El hombre de 69 años, vecino de Messi padre, lo definió como “una excelente persona, como hoy lo es Lionel”.

“Él trabajaba muchísimas horas, trabajó siempre afuera, ha hecho mucho sacrificio para todo esto”, evocó.

Newell’s también valoró a Jorge Messi como “el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini.

Las condolencias llegaron también de la Asociación del Fútbol Argentino, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la Liga Profesional de Fútbol de Argentina (LPF) –que dispuso minuto de silencio y brazaletes negro en los partidos—, Unicef Argentina –por ser Messi Embajador de Buena Voluntad—, y hasta el archirrival de Newell’s, Rosario Central.

Jorge Míguez, de 65 años, se acercó con su hija a la casa de los Messi a dejar una bandera. Dijo que ambos son hinchas de Central, pero tienen en Lionel a “un ídolo”.

“Lionel es un tipo sencillo, como lo fue Maradona, y nos dio tristeza la muerte del padre”, dijo Míguez a The Associated Press.

Se espera que Lionel Messi arribe al aeropuerto internacional de Rosario en las próximas horas para participar de una ceremonia que será sencilla y privada.

En el primer partido de Argentina en el reciente Mundial ante Argelia, el astro convirtió tres goles. En el festejo del primero se le notó visiblemente emocionado. El 10 de Argentina aclaró luego en la conferencia de prensa que lloró por “una cuestión ajena a lo deportivo”.

“Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre al lado mío deseándome fuerza para que esté bien”, manifestó.

Las versiones difundidas en ese momento por la prensa sobre la salud de Jorge Messi —incluso una que informó falsamente de su deceso— provocaron la indignación de la familia que, días después —en plena disputa del torneo—, emitió un comunicado en el que confirmó que “Jorge atraviesa una situación de salud”, sin especificar cuál era el cuadro.

Jorge Messi fue técnico químico y trabajó en la siderúrgica Acindar. Intentó ser futbolista como mediocampista y llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, pero debió abandonar la actividad para hacer el servicio militar, antes obligatorio en Argentina.

Jugó un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del fútbol.

Fue quien viajó junto a un pequeño Messi a Barcelona a principio de la década del 2000 para la prueba que le abriría las puertas de la Masía, la escuela de formación de talentos del club catalán. El astro debutó profesionalmente en 2005, en el primer paso de una brillante carrera que lo llevó a ganar ocho premios Balón de Oro.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío. por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo vea o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos y yo quise seguir y él se quedó conmigo”, contó el propio Lionel en 2007, durante una entrevista con Radio del Plata.

Su padre negoció los contratos con el Barça y luego sus traspasos al Paris Saint-Germain e Inter de Miami, al mismo tiempo que se ocupaba de los derechos de imagen de su famoso hijo y sus múltiples inversiones en negocios inmobiliarios, hoteleros y gastronómicos.

En 2016, Messi y su padre fueron condenados por la justicia española bajo cargos de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel por tratarse de una pena inferior a los dos años.