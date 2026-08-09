Tigre vence a River Plate

Y prolonga su pésimo presente en el Clausura argentino

Con gol de Ignacio Russo, Tigre venció el sábado a River Plate por 1-0 y prolongó la pésima actualidad de los millonarios, en la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Russo marcó el tanto del triunfo de los locales en Victoria a los 77 minutos.

Los riverplatenses siguen sin sumar un solo punto en este torneo y permanecen en la última posición en el Grupo B. Perdieron sus cuatro encuentros por 1-0 en una racha negativa histórica.

River es el único club sin unidades en el certamen y el único que no marcó ningún gol.

El conjunto de Eduardo Coudet no logró generar peligro ni sostener el arco en cero frente a los tigrenses.

Se hizo un minuto de silencio previo al partido por el fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge, ocurrido el sábado en Rosario. La ceremonia de duelo se repitió en otros cotejos de otras ligas del mundo.

En el conjunto millonario, debutó Francisco Ortega, lateral venido de Olympiakos de Grecia y que jugó previamente en Vélez Sarsfield.

El primer tiempo no tuvo grandes acciones de riesgo. Al segundo minuto, el local Gonzalo “Pity” Martínez (ex River) debió salir por una lesión.

El segundo también fue muy chato hasta los 77 minutos. Allí apareció la jugada del tanto de Russo. Jabes Saralegui presionó la salida riverplatense y pasó al delantero que definió con precisión ante la salida de Santiago Beltrán.

“Hoy hicimos en líneas generales un buen partido. Los árbitros nunca asumen cuando cometen un error”, dijo el internacional riverplatense Nicolás Otamendi, quien se quejó por un supuesto penal en el primer tiempo. “Ni el árbitro ni el VAR están para una competición como ésta. Tenemos que asumir que estamos en un momento crítico. Es pelear contra todos y tratar de sumar de a tres”.

En tanto, Deportivo Riestra venció por 2-0 a Estudiantes con los goles de Milton Celiz de penal y el uruguayo Antony Alonso.

Sarmiento derrotó como visitante a Atlético Tucumán por 2-1 con los tantos del paraguayo Junior Marabel de penal y Julián Mavilla. Luciano Vallejo descontó para los albicelestes.

Más tarde se jugaban los partidos Boca Juniors-Vélez, Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia (Mendoza).

Este domingo se disputará el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro. Mientras, el líder del Grupo B, Argentinos Juniors, recibirá a Racing.

Otros resultados: Rosario Central 2, Aldosivi 1; Independiente Rivadavia 2, Estudiantes (Río Cuarto) 1 (viernes).

Próximos partidos: Gimnasia y Esgrima (La Plata)-Barracas Central, Defensa y Justicia-Newell’s Old Boys (domingo); Banfield-Belgrano, Unión-Central Córdoba (lunes); Talleres-Lanús (martes).

Posiciones: Grupo A: Vélez 9 puntos; Riestra, Independiente, Gimnasia (M), Instituto 6; Newell’s, Unión, Defensa, Boca 4; Talleres, Estudiantes (LP), Lanús, San Lorenzo, Central Córdoba 3; Platense 1.

Grupo B: Argentinos, Barracas 9 puntos; Ind. Rivadavia, Ros. Central, Tigre 7; Gimnasia (LP), Sarmiento 6; Atl. Tucumán 5; Banfield, Huracán, Belgrano, Racing, Estudiantes (RC) 4; Aldosivi 1; River 0.