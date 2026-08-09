Argelia logra su primer cupo al Mundial femenino

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Argelia consiguió su primer cupo en la Copa Mundial Femenina con una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones Femenina el sábado.

Inès Khiris y Amira Braham anotaron por Argelia, que enfrentará al ganador del partido de cuartos de final del domingo entre Malawi y Ghana en una semifinal el miércoles en Rabat.

Costa de Marfil se adelantó con un gol de Inès Konan en el minuto 29, después de que un tanto anterior fuera anulado por fuera de juego.

Pero a N’Sira Ouedraogo, de Costa de Marfil, le mostraron la tarjeta roja en el minuto 42 por una falta sobre la portera argelina Chloé N’Gazi, y el equipo se quedó con una jugadora menos por el resto del partido.

Khiris marcó en el minuto 58 con un potente disparo lejano que la portera marfileña Aramatou Diakité alcanzó a tocar, pero no pudo detener.

Costa de Marfil tuvo la oportunidad de ponerse por delante con un penalti en el minuto 62, pero el intento de Rebecca Elloh se estrelló en el poste.

Braham puso a Argelia arriba 2-1 en el minuto 64 con otro impresionante disparo desde lejos que botó antes de entrar en la portería.

Morgane Ikene, de Argelia, fue retirada en camilla en la primera mitad con una aparente lesión en el pie.

Costa de Marfil aún tiene una oportunidad de clasificarse para el Mundial. Los equipos que pierdan en cuartos de final jugarán el jueves por un lugar en un repechaje intercontinental.