El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.40
EN VIVO

Argelia logra su primer cupo al Mundial femenino

Con triunfo 2-1 sobre Costa de Marfil

AP

CASABLANCA, Marruecos (AP) — Argelia consiguió su primer cupo en la Copa Mundial Femenina con una victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones Femenina el sábado.

Inès Khiris y Amira Braham anotaron por Argelia, que enfrentará al ganador del partido de cuartos de final del domingo entre Malawi y Ghana en una semifinal el miércoles en Rabat.

Costa de Marfil se adelantó con un gol de Inès Konan en el minuto 29, después de que un tanto anterior fuera anulado por fuera de juego.

Pero a N’Sira Ouedraogo, de Costa de Marfil, le mostraron la tarjeta roja en el minuto 42 por una falta sobre la portera argelina Chloé N’Gazi, y el equipo se quedó con una jugadora menos por el resto del partido.

Khiris marcó en el minuto 58 con un potente disparo lejano que la portera marfileña Aramatou Diakité alcanzó a tocar, pero no pudo detener.

Costa de Marfil tuvo la oportunidad de ponerse por delante con un penalti en el minuto 62, pero el intento de Rebecca Elloh se estrelló en el poste.

Braham puso a Argelia arriba 2-1 en el minuto 64 con otro impresionante disparo desde lejos que botó antes de entrar en la portería.

Morgane Ikene, de Argelia, fue retirada en camilla en la primera mitad con una aparente lesión en el pie.

Costa de Marfil aún tiene una oportunidad de clasificarse para el Mundial. Los equipos que pierdan en cuartos de final jugarán el jueves por un lugar en un repechaje intercontinental.

Sufre mujer crisis nerviosa tras fuerte accidente en Degollado y Zaragoza
Tigre vence a River Plate

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.