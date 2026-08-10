Trabajamos para que las y los jóvenes tengan mejores oportunidades de desarrollo: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas es un estado con una generación de jóvenes que todos los días abren camino, emprenden, compiten y, con una nueva visión humanista, se suman al desarrollo de nuestro estado, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reiteró su compromiso por brindar las mejores condiciones y oportunidades a toda la juventud tamaulipeca.

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará este miércoles 12 de agosto, el gobernador del Estado se refirió a los programas, acciones y políticas públicas emprendidas durante su administración para responder a un segmento poblacional que es parte fundamental en la transformación de Tamaulipas.

“Somos un estado joven”, afirmó el gobernador durante el programa “Diálogos con Américo”, al destacar que el 50 por ciento de la población de Tamaulipas es menor de 30 años.

“La juventud es una parte fundamental en la consideración del desarrollo y el crecimiento del capital intangible que pueda tener una nación”, dijo.

Durante el programa de este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal recordó que nuestro estado se sumó a la nueva Ley de la Juventud, una legislación que reconoció lo que ya ocurría en los hechos: hay una generación que propone, que se organiza y que quiere ser parte de las decisiones; una generación que estudia, que innova, que emprende, que compite, que cuida y que ya representa a Tamaulipas en México y en el mundo.

Agregó que, a través de los cuatro clústeres que se han integrado en las diferentes regiones del Estado, el gobierno y las instituciones de educación superior están atentos para diseñar una formación curricular acorde a las nuevas oportunidades del mercado laboral y que, al egresar, las y los jóvenes encuentren un espacio y se incorporen al mercado, aprovechando no solo las vocaciones propias de la entidad, sino también las condiciones estratégicas y de crecimiento de Tamaulipas.

Además, dijo, se brindan apoyos económicos y becas a los jóvenes para solventar sus estudios y que permanezcan en el proceso educativo hasta su conclusión.

El gobernador agregó que los resultados dados a conocer recientemente ubican a Tamaulipas como el segundo estado con menor índice de desocupación laboral, además de los indicadores ya conocidos, como el segundo mejor crecimiento económico en el primer trimestre de este año y el segundo estado que más aporta a la economía nacional.

Al recibir, a través de una llamada telefónica, el agradecimiento del equipo Nix Lab, cuyos integrantes, con el apoyo del gobernador, asistieron a un evento internacional de robótica en Corea, el mandatario tamaulipeco reconoció que hoy Tamaulipas cuenta con una juventud que se hace presente en el mundo entero.

“Nos sumamos al esfuerzo nacional; Tamaulipas está presente y cada vez con mejores oportunidades, y estamos en esta etapa de transformación para cada vez tener una mejor sociedad y tener mejores espacios de convivencia, de paz y desarrollo sustentable”, expresó.

El gobernador también mencionó los logros alcanzados por la juventud tamaulipeca en el ámbito deportivo, destacando en la Olimpiada Nacional con una cosecha de más de 172 medallas y ascendiendo en el medallero general hasta la posición número 12, además de que algunos atletas tamaulipecos también han contribuido a la destacada actuación de México en los Juegos Centroamericanos.

Agregó que, con el programa Mundial Social impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se construyeron en el estado 150 canchas deportivas, lo que contribuirá a seguir impulsando el deporte como un elemento que contribuye a la reconstrucción del tejido social, además de los beneficios físicos que aporta a la salud y bienestar de la población.