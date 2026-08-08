Queda hombre de 78 años lesionado tras ser embestido por una moto

El lesionado fue identificado como Víctor, quien había salido minutos antes de su domicilio en la colonia Nueva Era

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General-IMSS Bienestar. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General-IMSS Bienestar. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 78 años resultó con lesiones de consideración luego de ser embestido por una motocicleta cuando circulaba en bicicleta y se incorporó a los carriles de la Calzada de los Héroes, en el sector poniente de esta frontera.

El accidente ocurrió sobre la también conocida como Carretera Anáhuac, a la altura de la avenida Rogelio Montemayor, frente a la colonia Américo Villarreal Guerra, donde el ciclista intentó incorporarse a la vialidad principal.

El lesionado fue identificado como Víctor, quien había salido minutos antes de su domicilio en la colonia Nueva Era con dirección a su centro de trabajo. De acuerdo con la información proporcionada por su hermana Martina, se desplazaba a bordo de una bicicleta cuando ocurrió el percance.

Según testimonios recabados en el lugar, el adulto mayor salió de la avenida Rogelio Montemayor y se incorporó a los carriles de poniente a oriente sin tomar las debidas precauciones. En ese momento fue impactado por una motocicleta conducida por Camilo, de 21 años.

El motociclista manifestó a los agentes viales que circulaba con vía libre por la Carretera Anáhuac cuando el ciclista ingresó repentinamente a su trayectoria, por lo que no logró evitar el impacto.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General-IMSS Bienestar. Su estado de salud fue reportado como delicado debido a las lesiones ocasionadas durante el accidente.