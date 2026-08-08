Queda hombre de 78 años lesionado tras ser embestido por una moto

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 78 años resultó con lesiones de consideración luego de ser embestido por una motocicleta cuando circulaba en bicicleta y se incorporó a los carriles de la Calzada de los Héroes, en el sector poniente de esta frontera.
El accidente ocurrió sobre la también conocida como Carretera Anáhuac, a la altura de la avenida Rogelio Montemayor, frente a la colonia Américo Villarreal Guerra, donde el ciclista intentó incorporarse a la vialidad principal.
El lesionado fue identificado como Víctor, quien había salido minutos antes de su domicilio en la colonia Nueva Era con dirección a su centro de trabajo. De acuerdo con la información proporcionada por su hermana Martina, se desplazaba a bordo de una bicicleta cuando ocurrió el percance.
Según testimonios recabados en el lugar, el adulto mayor salió de la avenida Rogelio Montemayor y se incorporó a los carriles de poniente a oriente sin tomar las debidas precauciones. En ese momento fue impactado por una motocicleta conducida por Camilo, de 21 años.
El motociclista manifestó a los agentes viales que circulaba con vía libre por la Carretera Anáhuac cuando el ciclista ingresó repentinamente a su trayectoria, por lo que no logró evitar el impacto.
Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron atención al lesionado antes de trasladarlo al Hospital General-IMSS Bienestar. Su estado de salud fue reportado como delicado debido a las lesiones ocasionadas durante el accidente.