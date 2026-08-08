Provoca joven accidente vial en la colonia Los Álamos

Al ignorar una señal restrictiva de alto y cruzar sin precaución una vía preferencial

Ante las autoridades viales, el conductor señalado como responsable reconoció que no realizó el alto reglamentario. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

Ante las autoridades viales, el conductor señalado como responsable reconoció que no realizó el alto reglamentario. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un joven de 20 años provocó un accidente vial al ignorar una señal restrictiva de alto y cruzar sin precaución una vía preferencial, donde impactó contra una camioneta en la que viajaban tres personas, en la colonia Los Álamos.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Anáhuac y la avenida Río Guayalejo, también conocida como Santos Degollado, en el sector oriente de la ciudad. De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito, Carlos circulaba de oriente a poniente a bordo de un automóvil Kia modelo 2024, acompañado por su hermano de 16 años.

Al llegar al crucero, el conductor no respetó el señalamiento de alto e ingresó a la intersección sin tomar las precauciones necesarias, por lo que invadió la trayectoria de una camioneta Nissan Rogue modelo 2014.

La unidad afectada era conducida de sur a norte por María del Carmen, de 49 años, quien viajaba acompañada por una pareja. El impacto provocó daños de consideración en ambos vehículos y generó el reporte de varias personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados. Los paramédicos valoraron a las cinco personas que viajaban en ambas unidades y determinaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad ni requería traslado a un hospital.

Ante las autoridades viales, el conductor señalado como responsable reconoció que no realizó el alto reglamentario.