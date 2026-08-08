El Dólar
Compra:
$16.30
Venta:
$17.50
EN VIVO

Provoca joven accidente vial en la colonia Los Álamos

Al ignorar una señal restrictiva de alto y cruzar sin precaución una vía preferencial

Ante las autoridades viales, el conductor señalado como responsable reconoció que no realizó el alto reglamentario. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un joven de 20 años provocó un accidente vial al ignorar una señal restrictiva de alto y cruzar sin precaución una vía preferencial, donde impactó contra una camioneta en la que viajaban tres personas, en la colonia Los Álamos.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Anáhuac y la avenida Río Guayalejo, también conocida como Santos Degollado, en el sector oriente de la ciudad. De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito, Carlos circulaba de oriente a poniente a bordo de un automóvil Kia modelo 2024, acompañado por su hermano de 16 años.

Al llegar al crucero, el conductor no respetó el señalamiento de alto e ingresó a la intersección sin tomar las precauciones necesarias, por lo que invadió la trayectoria de una camioneta Nissan Rogue modelo 2014.

La unidad afectada era conducida de sur a norte por María del Carmen, de 49 años, quien viajaba acompañada por una pareja. El impacto provocó daños de consideración en ambos vehículos y generó el reporte de varias personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados. Los paramédicos valoraron a las cinco personas que viajaban en ambas unidades y determinaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad ni requería traslado a un hospital.

Ante las autoridades viales, el conductor señalado como responsable reconoció que no realizó el alto reglamentario.

Queda hombre de 78 años lesionado tras ser embestido por una moto
Tank Dell supera el reto mental de confiar otra vez en su rodilla

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.