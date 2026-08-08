Tank Dell supera el reto mental de confiar otra vez en su rodilla

El wide receiver Tank Dell (1), de los Texans de Houston, saluda al head coach DeMeco Ryans durante una práctica del equipo de la NFL en el campamento de entrenamiento, el viernes 7 de agosto de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

El wide receiver Tank Dell (1), de los Texans de Houston, saluda al head coach DeMeco Ryans durante una práctica del equipo de la NFL en el campamento de entrenamiento, el viernes 7 de agosto de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

HOUSTON (AP) — En los días posteriores a que Tank Dell sufriera una espantosa lesión de rodilla en diciembre de 2024, el receptor de los Texans de Houston anotó una meta mientras enfrentaba un camino intimidante de regreso.

“Quiero volver mejor de lo que estaba”, expresó Dell, el viernes.

Tras perderse toda la temporada pasada mientras se recuperaba de una dislocación de rodilla y de múltiples desgarros de ligamentos, Dell se reincorporó a los Texans esta semana con participación limitada en los ejercicios del equipo, a medida que se acerca a su esperado regreso.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo con Tank, permitiéndole avanzar como lo necesite y a su propio ritmo. Pero está haciendo un trabajo extraordinario con esto. Hoy se vio muy bien. Bien y preciso al correr sus rutas”, comentó el entrenador en jefe, DeMeco Ryans.

Fue un camino largo y sinuoso para volver, que implicó trabajo casi constante, y Dell señaló que nunca se tomó un día libre, incluso haciendo rehabilitación los domingos. Fue un proceso que le enseñó al jugador de 26 años una lección importante.

“Paciencia, hermano”, manifestó. “Nunca en mi vida había estado fuera todo un año. Así que fue muy duro. Pero en cierto punto tienes que aceptarlo tal como es y ponerte a trabajar. Fue un viaje largo, pero tuve la paciencia suficiente”.

Dell contó que, una vez que estuvo sano, el mayor obstáculo para su regreso al campo fue simplemente confiar en que su rodilla, reparada quirúrgicamente, aguantaría. Una charla con su médico, en la que le dijo que su rodilla estaba 100% estable y que simplemente fuera él mismo, le dio el impulso que necesitaba para lograrlo.

“El aspecto mental es lo más difícil que tienes que superar”, explicó. “Así que, si salía ahí con dudas sobre lo que estoy haciendo, probablemente nunca podría volver a ser lo que quiero ser”.

Su lesión más reciente no fue la única con la que Dell ha lidiado desde que los Texans lo seleccionaron en la tercera ronda en 2023, tras una destacada carrera en la Universidad de Houston. Su temporada de novato, en la que anotó siete touchdowns, se vio truncada cuando se fracturó la pierna en la Semana 13.

Antes de volver a lesionarse la temporada siguiente, se había convertido en un objetivo favorito del quarterback C.J. Stroud y sumaba 51 recepciones para 667 yardas y tres anotaciones.

Dell y Stroud son amigos cercanos, y el receptor dijo que esa amistad durante su rehabilitación significó “todo” para él.

“En este proceso tan largo, él estuvo conmigo todo el tiempo, desde el primer día que pasó hasta hoy. Largas conversaciones sobre el futuro que queremos construir juntos en el campo. Pero fuera del campo, simplemente siendo un hermano para mí”, relató Dell.

Stroud no puede esperar para volver a jugar con Dell.

“Estoy emocionado por que tenga la tranquilidad de que puede volver a jugar y estar al 100% mientras lo hace”, afirmó Stroud.

Eso podría tardar un poco más, ya que tanto Ryans como Dell se negaron a responder directamente cuando se les preguntó si estará listo para la Semana 1.

“Hay luz al final del túnel”, dijo Dell. “Voy a estar ahí, pero por ahora lo estamos tomando un día a la vez”.

Y cuando finalmente concrete su muy esperado regreso, Dell tiene expectativas muy claras para sí mismo.

“Estoy tratando de hacer jugadas”, expresó. “Estoy tratando de ser un factor importante en el equipo”.