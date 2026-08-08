México vence 2-1 a Canadá y clasifica a Juegos Olímpicos de 2028

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con una vibrante remontada en el complemento, la selección mexicana sub20 aseguró el viernes su presencia en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 al vencer 2-1 a Canadá.

El encuentro correspondiente a la segunda semifinal del Premundial de la Concacaf se disputó en el Estadio Banorte de la capital mexicana, donde el conjunto canadiense se puso al frente apenas a los seis minutos gracias a Owen Graham-Roache, quien sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior y dejó sin oportunidad al guardameta local.

La respuesta tricolor llegó a los 49 minutos, por conducto de Cristóbal Alfaro, quien emparejó con un remate preciso a la escuadra. Hugo Camberos selló la victoria a los 77, convirtiendo con frialdad un penal que consumó la voltereta.

El Tri no tuvo fortuna para hacer más holgada la victoria durante el complemento, cuando Santiago Sandoval y Yohan Orozco estrellaron remates en los palos.

Esta semifinal cobró una relevancia especial debido a que Estados Unidos, que horas antes derrotó 2-0 a Costa Rica, ya tenía asegurado su lugar en Los Ángeles 2028 como país anfitrión. Bajo este escenario, el boleto olímpico que otorga el torneo se adjudicaría automáticamente al otro finalista, honor que recayó en el equipo mexicano.

El inicio del partido se retrasó una hora ante la amenaza de una tormenta eléctrica, marcando el preámbulo de una noche lluviosa que acompañó las acciones durante todo el cotejo.

México buscará el domingo refrendar su soberanía en la región y sumar su decimoquinto título de la categoría en la gran final.

Aunque Canadá mostró orden y supo administrar la ventaja tempranera durante la primera mitad, la presión mexicana terminó por imponerse.

Tras el descanso, los ajustes tácticos del Tri surtieron efecto inmediato. El ingreso de Alfaro fue clave; el zaguero aprovechó un rebote en la frontal del área para conectar un disparo imparable que devolvió la paridad al marcador.

El panorama se oscureció para los visitantes a los 67, cuando Liam Mackenzie recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez hombres.

Poco después, una falta de Max Vogele sobre Santiago Sandoval dentro del área fue sancionada como penal. Camberos asumió la responsabilidad y, con un cobro efectivo, desató la euforia en la grada al sentenciar el triunfo y el pasaje olímpico.

Estados Unidos, primer finalista, con triunfo ante los ticos

Rubén Ramos y Chris Applewhite anotaron y abrieron el camino para que la selección de Estados Unidos se impusiera 2-0 a Costa Rica, con lo cual obtuvo el primer boleto a la final.

Ramos reflejó el dominio estadounidense en el marcador a los 36 minutos, con un potente derechazo desde fuera del área que, tras un ligero desvío del defensor Duane Valentine, terminó en las redes.

El capitán Applewhite sentenció el encuentro a los 76 minutos, al barrerse dentro del área chica para conectar un centro de tiro libre enviado por Tristan Brown.

Con este resultado, Estados Unidos regresa a la final del torneo regional en busca de su cuarto título regional (tras los obtenidos en 2017, 2018 y 2022).

Al alcanzar las semifinales, los cuatro equipos de Concacaf sellaron su boleto al Mundial de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. Se unen así a las naciones anfitrionas y a los representantes europeos ya clasificados: España, Alemania, Croacia y Ucrania.