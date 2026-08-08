EU reanuda inspecciones en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos acordó reanudar parcialmente a partir del sábado la inspección de aguacates en el estado occidental de Michoacán que se había suspendido a mediados de semana debido a amenazas contra intereses estadounidenses, lo que ocasionó la paralización de las exportaciones del fruto.

La decisión fue anunciada el viernes por la embajada de Estados Unidos en México que indicó en un comunicado que la reactivación de actividades oficiales se acordó con base a los compromisos asumidos por el gobierno de México, las medidas de seguridad activadas en Michoacán y la evaluación continua de las autoridades estadounidenses.

El anuncio se da un día después de que México anunciara el envío de 1.557 efectivos del ejército y la Guardia Nacional a Michoacán para reforzar la seguridad y participar junto con las autoridades locales en la revisión de los centros de empaque y las vías de comunicación y brindar acompañamiento y vigilancia en los puntos de inspección de las autoridades sanitarias.

Las inspecciones que realizan funcionarios estadounidenses para la verificación de los aguacates se reanudarán parcialmente en las localidades de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, y Pátzcuaro, señaló el comunicado que difundió en su cuenta de X el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Cerca del 90% de las exportaciones de aguacate de México se venden en Estados Unidos, su principal mercado. Como parte de las relaciones comerciales y los mecanismos de control bilaterales, el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) envía inspectores que vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.

Michoacán es el principal exportador de aguacates a Estados Unidos y una región con un alto nivel de violencia donde operan al menos cuatro cárteles de la droga que el gobierno del presidente Donald Trump catalogó el año pasado como organizaciones terroristas. Los grupos delictivos mexicanos no sólo se dedican al narcotráfico sino también a diferentes actividades ilícitas como la extorsión, entre otros a los productores de aguacate.

El gobierno estadounidense indicó que continuará trabajando para generar las condiciones necesarias para reanudar la totalidad de las actividades, pero no ofreció detalles.

En el comunicado Estados Unidos agradeció la cooperación del gobierno mexicano y las acciones que acordaron para fortalecer la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, señaló el escrito en el que se reconoció que un “sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica”.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo en su cuenta de X que las autoridades mexicanas seguirán colaborando de manera permanente para la reactivación plena de actividades y garantizar la continuidad de esta importante relación bilateral.

Más temprano, el director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Luis Javier de la Rocha, informó a la prensa que se había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para liberar más de 1.000 toneladas de aguacates para la exportación.

A mediados de semana la embajada estadounidense anunció en una alerta de seguridad la suspensión de operaciones en Michoacán, pero no especificó cuál era la amenaza.

Al respecto, Ramírez Bedolla informó en sus redes sociales que la paralización había sido para salvaguardar la integridad de sus trabajadores después de recientes detenciones vinculadas con la extorsión.

En febrero de 2022 y en junio de 2024 las autoridades estadounidenses también interrumpieron temporalmente las actividades de inspección en Michoacán por amenazas que sufrieron sus funcionarios.