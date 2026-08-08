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Omite alto y ocasiona percance automovilístico en la colonia Guerrero

No fue necesario el traslado de ninguna de las mujeres a un hospital

Tras el impacto, las conductoras descendieron de sus vehículos y se registró una discusión en el lugar. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .- Ignorar una señal de alto provocó un choque entre dos vehículos en el cruce de las calles Leandro Valle y 5 de Febrero, en la colonia Guerrero, donde ambas conductoras resultaron ilesas.

De acuerdo con el peritaje de vialidad, Mayra Mayte, de 33 años, circulaba en un Chevrolet Cruze modelo 2014 sobre la calle 5 de Febrero y, al llegar a la intersección con Leandro Valle, no respetó la señal de alto.

La maniobra ocasionó que el automóvil invadiera la vía preferencial y se impactara contra una Jeep Patriot modelo 2014, conducida por Beatriz Elena, de 38 años, quien transitaba de norte a sur.

El choque provocó daños materiales de consideración en ambas unidades. Tras el impacto, las conductoras descendieron de sus vehículos y se registró una discusión en el lugar.

Según la versión proporcionada a los agentes de vialidad, la conductora señalada como responsable intentó retirarse del sitio, situación que fue impedida por la otra involucrada.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente, determinando responsabilidad para la conductora del Chevrolet Cruze por no respetar la señal de alto e invadir la vía preferencial.

No fue necesario el traslado de ninguna de las mujeres a un hospital, por lo que el caso quedó sujeto al procedimiento correspondiente para establecer la reparación de los daños.

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