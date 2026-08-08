Desestiman cargo menor por armas contra James Harden en Texas

James Harden llega previo al inicio de la Final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, el domingo 29 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)

James Harden llega previo al inicio de la Final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, el domingo 29 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)

Un cargo menor por posesión de arma contra el escolta estelar de los Cavaliers de Cleveland, James Harden, fue desestimado en Texas después de que completó un programa de resolución alternativa que le permitió evitar antecedentes penales, según muestran los registros judiciales.

El juez Alex Salgado, del Tribunal Penal del Condado de Harris en Houston, desestimó el cargo penal el jueves a solicitud de la oficina del fiscal de distrito del Condado de Harris, tras la finalización por parte de Harden de un programa de resolución alternativa. Este tipo de programas permite a los acusados evitar una condena penal mediante la realización de servicio comunitario. Los documentos judiciales no detallan los términos del acuerdo de Harden.

La policía arrestó a Harden el 13 de junio en Houston después de encontrar que llevaba una pistola en su vehículo. La ley de Texas considera un delito menor llevar un arma “a la vista” en un vehículo sin licencia, sancionable con hasta un año de cárcel y una multa de hasta 4.000 dólares.

Ni la oficina del fiscal de distrito ni el abogado de Harden en Houston respondieron de inmediato el viernes a correos electrónicos y mensajes telefónicos en los que se solicitaban comentarios. Los Cavaliers tampoco respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se pedían declaraciones.

Harden, de 36 años, terminó su 17ma temporada en la NBA en mayo, cuando los Knicks de Nueva York, que posteriormente se coronaron campeones de la NBA, barrieron a los Cavs en cuatro partidos en las finales de la Conferencia Este. Promedió 23,6 puntos por partido durante la temporada regular, en la que disputó 70 de 82 encuentros.

Harden ha manifestado que le gustaría seguir con los Cavaliers, pero declinó ejercer una opción de 42,3 millones de dólares para regresar la próxima temporada, a favor de un contrato más largo. Aún no se ha cerrado un acuerdo.

Harden ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en 11 ocasiones y fue seleccionado ocho veces para el All-NBA. Obtuvo los honores de Jugador Más Valioso en la temporada 2017-18 mientras jugaba con los Rockets de Houston, con un promedio de 30,4 puntos por partido, en una campaña en la que los Rockets ganaron el campeonato de la Conferencia Este, pero perdieron ante los Warriors de Golden State en las Finales de la NBA.