Boston vence 13-1 a A’s para 9no triunfo al hilo

Payton Tolle, abridor de los Medias Rojas de Boston, se quita la gorra para agradecer una atrapada de Ceddanne Rafaela en el duelo ante los Atléticos, el viernes 7 de agosto de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)

Payton Tolle, abridor de los Medias Rojas de Boston, se quita la gorra para agradecer una atrapada de Ceddanne Rafaela en el duelo ante los Atléticos, el viernes 7 de agosto de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)

BOSTON (AP) — Payton Tolle ponchó a una cifra máxima en su carrera de 14 en seis entradas, el venzolano Wilyer Abreu impulsó tres carreras y los Medias Rojas de Boston ganaron el viernes su noveno juego consecutivo con una paliza de 13-1 sobre los Atéticos.

Los Medias Rojas son apenas el séptimo equipo desde 1920 en ganar 27 duelos o más en un tramo de 30 juegos, y el único conjunto que inició su racha por debajo de .500.

Tolle (7-6) fue el primer lanzador de Boston en recetar 14 ponches desde Chris Sale el 8 de mayo de 2019. Estuvo perfecto durante cuatro entradas y permitió una carrera con dos hits.

El jonrón de dos carreras del mexicano Jarren Durán por encima del Monstruo Verde, en el jardín izquierdo, abrió la pizarra y encendió la segunda entrada de cinco carreras de Boston. Jake Rogers conectó un doble impulsor y Abreu añadió otro de dos carreras.

Tres carreras más llegaron en la cuarta gracias a batazos del venezolano Andruw Monasterio, Abreu y Masataka Yoshida. Yoshida y Caleb Durbin agregaron una más cada uno para que los Medias Rojas llegaran a doble dígito de anotación por segundo juego consecutivo.

Jack Perkins (2-8) permitió cinco carreras con cinco hits en tres entradas. Ponchó a tres y dio tres bases por bolas.

El jonrón de Tyler Soderstrom abriendo la quinta entrada terminó con la posibilidad de Tolle de lanzar un juego sin hits.