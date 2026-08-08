Transforma Carmen Lilia importante vialidad al oriente de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Cientos de automovilistas y familias neolaredenses cuentan hoy con una vialidad más segura, moderna y eficiente gracias a la rehabilitación integral de la calle Madero, una de las arterias de mayor circulación en Nuevo Laredo que conecta el centro de la ciudad con el sector oriente y el bulevar Luis Donaldo Colosio, fortaleciendo la movilidad en una de las zonas de mayor tránsito vehicular.

Con esta obra, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa consolidando la transformación de la infraestructura urbana con acciones que responden a las necesidades de la ciudadanía y elevan la calidad de vida de quienes diariamente utilizan esta importante vía para trasladarse a sus hogares, centros de trabajo, escuelas y comercios.

“Seguimos recuperando las vialidades que durante muchos años estuvieron olvidadas. Cada recarpeteo representa más seguridad, mejor movilidad y una ciudad más funcional para todas las familias. Nuestro compromiso es seguir transformando Nuevo Laredo con obras que realmente mejoren la vida de la gente”, expresó la alcaldesa.

La obra consistió en el recarpeteo asfáltico de la calle Madero, una vialidad estratégica que enlaza directamente con el bulevar Luis Donaldo Colosio, permitiendo una circulación más ágil entre el centro de la ciudad y el oriente, además de facilitar el acceso a importantes zonas habitacionales, comerciales y de servicios.

Para su ejecución se destinó una inversión de 2 millones 896 mil 952 pesos, recursos con los que se rehabilitaron 5 mil 464 metros cuadrados de superficie de rodamiento, beneficiando de manera directa a las familias del sector Viveros y de forma indirecta a miles de automovilistas que diariamente transitan por este corredor vial.

“Esta es una calle por donde pasan miles de vehículos todos los días; hoy la entregamos completamente renovada para que las y los ciudadanos puedan trasladarse con mayor seguridad y comodidad. Vamos a seguir trabajando en todos los sectores porque cada colonia merece infraestructura de calidad”, destacó.

La rehabilitación de la calle Madero forma parte del programa permanente de mejoramiento de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno Municipal, mediante el cual se atienden las principales demandas ciudadanas para recuperar avenidas estratégicas y fortalecer la movilidad urbana.

En este sector de la ciudad también se han concretado importantes proyectos como la rehabilitación del Parque Viveros, la modernización del Parque La Junta, nuevos recarpeteos y obras de infraestructura educativa, acciones que reflejan una visión integral de desarrollo para una de las zonas con mayor actividad de Nuevo Laredo.