Disfrutan familias de Nuevo Laredo de Campechaneada 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran éxito y una excelente respuesta por parte de los ciudadanos se llevó la Campechaneada 2026, la cual tuvo actividades recreativas y familiares en Nuevo Laredo, consolidándose como una ciudad clave para el esparcimiento, la reactivación económica local.

Desde que comenzó a caer el Sol, miles de familias se dieron cita en la Campeche para disfrutar de una tarde llena de música, actividades y una amplia variedad de juegos.

“Es una actividad muy padre para estar en familia, venir a distraerte un rato. Ya tenemos bastante tiempo viniendo y se lo recomendamos a todas las familias; es una buena convivencia con los hijos, porque luego no tenemos tiempo”, expresó Carlos Gómez.

El evento no solo atrajo a residentes locales, sino también a visitantes de la vecina ciudad de Laredo, Texas, quienes destacaron la organización del evento.

“Voy llegando, pero me parece muy bien, un momento familiar muy bonito. Es la primera vez que vengo, vengo de Laredo, Texas. Está muy bien que lo hagan, es muy familiar”, comentó Denise Rodríguez, quie reconoció la gestión de la administración local por impulsar constantemente este tipo de actividades.

Por su parte, los ciudadanos Andrés Moreno destacó la atmósfera festiva que se vivió durante la jornada.

“Está muy bien el ambiente, está muy bonito, vemos que hay muchos juegos;los invito para que vengan a divertirse”, señaló Moreno.

Además del entretenimiento, este tipo de eventos representa una plataforma importante para los comerciantes locales, dinamizando la economía de la zona a través de los diversos puestos de comida y artículos instalados.

Asistentes como Eduardo Valdez expresaron su gratitud hacia las autoridades municipales por hacer posibles estos encuentros en espacios públicos dignos.

“Me parece excelente, me gustan todo este tipo de eventos, vivo aquí cerca y me encanta venir. Gracias a la Presidenta por este tipo de apoyos, muy buen lugar y muy buena actividad para unir a las familias”, puntualizó.

Finalmente, otro de los ciudadanos presentes resumió el sentir general de Nuevo Laredo con esta Campechaneada, al agradecer la oportunidad de salir de la rutina en un ambiente inigualable.

“Está bien porque sale uno a distraerse, estamos viendo mucho ambiente, muchos puestos, viene uno a consumir algo. Muchas gracias a la Señora Presidenta por esta tarde tan hermosa, está muy agradable”, comentó.

Con estas acciones, la ciudadanía reiteró el valor de recuperar y dar vida a las plazas y parques públicos, consolidando a la ciudad como un escenario de convivencia familiar y armonía.