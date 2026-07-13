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Alianzas estratégicas de la UAT aseguran empleos para egresados en la ANAM y SCJN

El rector puntualizó que la UAT participa directamente en un esquema de contratación que abre quinientas plazas iniciales

Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- En un firme impulso a la competitividad profesional de las nuevas generaciones y al desarrollo económico de la entidad, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, impulsa acciones estratégicas para abrir el abanico de oportunidades e insertar exitosamente a sus egresados en los mercados laborales más exigentes de México.

En este marco, el rector de la UAT detalló que se han consolidado convenios de trascendencia nacional con organismos clave como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sectores estratégicos como el Puerto Industrial de Altamira, asegurando puestos de alta responsabilidad para los universitarios.

Anaya Alvarado puntualizó que, en estrecha colaboración con la ANAM, cuya sede nacional se concentra en Nuevo Laredo, la UAT participa directamente en un esquema de contratación que abre quinientas plazas iniciales, logrando que jóvenes egresados de carreras como Comercio Exterior, Derecho, Administración, entre otras, se incorporen a este campo laboral.

Asimismo, detalló que la estrategia de vinculación con organismos de la federación ha permitido incorporar a nueve jóvenes egresados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedentes de las carreras de Derecho de Tampico, Victoria y Nuevo Laredo, así como un egresado enfocado en proyectos educativos en dicho organismo.

De igual manera, subrayó el trabajo coordinado con el dinámico sector logístico e industrial del sur de la entidad, logrando la colocación de egresados, principalmente de las áreas de contaduría pública e ingenierías en el Puerto Industrial de Altamira, lo que abre oportunidades de gran trascendencia para el futuro laboral de la juventud.

Finalmente, el rector Dámaso Anaya precisó que, para dotar a los universitarios de las herramientas que demanda el entorno global, se ha reconfigurado el Patronato de la UAT, señalando que este cuerpo colegiado ahora integra a empresarios vinculados al desarrollo de las regiones donde tiene presencia la Universidad, con el objetivo de contribuir, desde la iniciativa privada, a la actualización constante de los planes de estudio, manteniendo así los programas educativos a la vanguardia del mercado laboral.

 

 

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