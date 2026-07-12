Provoca cambio de carril choque en la Rotonda Benito Juárez

El perito de Tránsito determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la Chevrolet. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El perito de Tránsito determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la Chevrolet. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un cambio de carril sin las debidas medidas de precaución derivó en un accidente vial con daños materiales la Rotonda Benito Juárez, en el cruce de la avenida Reforma y Baja California, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance fue atendido por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y clasificaron el hecho como una colisión lateral durante una maniobra de cambio de carril.

En el accidente participaron una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2007, conducida por Fernando, de 82 años, así como una camioneta Changan CS55 modelo 2025, al volante de Héctor, de 27 años.

De acuerdo con el informe oficial, la Chevrolet Silverado circulaba de sur a norte sobre la avenida Reforma por el carril derecho. Al llegar a la altura del Monumento a Benito Juárez, su conductor intentó incorporarse al carril izquierdo sin verificar que pudiera realizar la maniobra de forma segura.

En ese momento, la camioneta Changan, que avanzaba correctamente por el carril izquierdo en la misma dirección, impactó con su parte frontal la parte trasera izquierda de la Silverado, ocasionando daños en ambas unidades.

Tras analizar la posición final de los vehículos y las evidencias encontradas en el lugar, el perito de Tránsito determinó que la responsabilidad del accidente recayó en el conductor de la Chevrolet, al efectuar un cambio de carril sin la debida precaución y conducir de manera negligente.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales, por lo que únicamente se registraron daños materiales. Una vez concluidas las diligencias, se iniciaron los procedimientos correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños ocasionados.