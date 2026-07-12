Incorporan a Wrobleski y Tristan Peters al Juego de Estrellas

Ambos reemplazarán a peloteros lesionados y vivirán su primera experiencia en el clásico de mitad de temporada

Justin Wrobleski, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Justin Wrobleski, abridor de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

CHICAGO.- El zurdo Justin Wrobleski se convirtió en el sexto integrante de los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, en el roster del Juego de Estrellas de la Liga Nacional, y el jardinero de Chicago, Tristan Peters, fue añadido el sábado al equipo de la Liga Americana, un día después de convertirse en el séptimo jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo.

Wrobleski reemplazó al derecho de Cincinnati Chase Burns, quien no estará activo para el juego del martes por la noche en el Citizens Bank Park de Filadelfia debido a una molestia en la ingle derecha.

Peters ocupó el lugar en el plantel del primera base de los Atléticos Nick Kurtz, quien fue colocado en la lista de lesionados por un esguince en el pulgar derecho.

Wrobleski, de 26 años, tiene marca de 10-2 con efectividad de 2,69 y 73 ponches en 100 1/3 entradas. Se une a la estrella de doble función Shohei Ohtani, al derecho Yoshinobu Yamamoto, al primera base Freddie Freeman, al tercera base Max Muncy y al jardinero cubano Andy Pagés como All-Stars de los Dodgers.

Ohtani se someterá el domingo a un drenaje en la rodilla izquierda para aliviar una irritación persistente y no viajará a Filadelfia.

Peters se suma a sus compañeros de los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas y Munetaka Murakami en el roster de All-Star. Murakami, un novato bateador de poder de Japón, fue incorporado el viernes apenas unas horas antes de volver a la acción contra los Atléticos, tras perderse seis semanas por una distensión en el isquiotibial derecho.

Todavía novato a los 26 años, el veloz Peters, de gran defensa, batea para .303 con seis jonrones y 35 carreras impulsadas en su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Tiene 20 dobles y tres triples; el más reciente llegó en la séptima entrada de la paliza de Chicago sobre los Atléticos el viernes, que convirtió a Peters en el primer jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo desde José Abreu en septiembre de 2017.

Chicago adquirió los derechos de Peters el pasado diciembre procedentes de Tampa Bay. La temporada pasada apareció en apenas cuatro juegos con los Rays sin hits en 12 apariciones al plato, pero el ex Savannah Banana ha despegado en Chicago.

“Los Medias Blancas me dieron esta oportunidad y entré en esto tratando simplemente de aprovecharla al máximo y de ser quien soy como jugador también”, manifestó Peters. “Sé que al principio hubo muchos toques de bola y que estaba tratando de averiguar quién soy a nivel de Grandes Ligas, y ellos también dan espacio para eso. Es un grupo increíblemente solidario y eso me ha ayudado a prosperar”.

Originario de Winkler, Manitoba, Peters se convirtió en el segundo canadiense en registrar un ciclo. Se une al derecho de Cleveland Cade Smith y al infielder de Miami Otto López, quien tiene doble ciudadanía canadiense y dominicana, como canadienses en el roster de All-Star de 2026.

Peters comentó que convertirse en All-Star era un sueño imposible al inicio de la temporada. Pero después de varios meses, pensó que podría convertirse en una posibilidad.

“Supongo que hacia el final de esta primera mitad, pensé: ‘OK, quizá haya una oportunidad’, pero hay muchos jugadores realmente, realmente talentosos en esta liga”, expresó.

Kurtz batea para .266 con 20 jonrones, 66 carreras impulsadas y 76 bases por bolas, la mayor cifra de la liga. El jugador de 23 años fue el Novato del Año de la Liga Americana la temporada pasada, cuando bateó para .290 con 36 jonrones y 86 impulsadas.

Ingresó a la lista de lesionados por segunda vez en su carrera, después de haber estado fuera por una distensión del flexor de la cadera izquierda en mayo de 2025.