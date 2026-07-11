Consolida UAT calidad en la enseñanza de idiomas para la niñez y adolescencia

Ciudad Victoria, Tam.- En un acto que reafirma el compromiso social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CeINA UAT) llevó a cabo las ceremonias de graduación, así como la entrega de reconocimientos a la excelencia y las certificaciones TOEFL correspondientes al periodo Primavera 2026-1.

El Teatro Universitario fue el escenario que constató el fruto del esfuerzo de las y los alumnos, consolidado en las políticas institucionales que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a garantizar una formación de alta calidad con estándares globales que prepare a las nuevas generaciones para afrontar con éxito los retos del mañana.

El evento estuvo encabezado por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, quien estuvo acompañada por la directora del CeINA UAT, Edith Maldonado Díaz, ante la asistencia de padres y madres de familia, quienes constataron el liderazgo pedagógico de este centro educativo.

Las autoridades universitarias hicieron entrega de medallas y galardones especiales a las y los alumnos que conquistaron los primeros lugares de aprovechamiento y promedios de excelencia, sobresaliendo entre la competitiva matrícula de más de cien grupos que integran los niveles de Kinder, Kids, Juniors e idioma francés de la institución.

En estricto cumplimiento del Plan de Mejora Continua y con el respaldo del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales (CONAC), un total de 41 estudiantes recibieron la certificación TOEFL, lo que representa un pilar fundamental en la estrategia de internacionalización de la UAT, al evaluar y validar las competencias lingüísticas bajo esquemas reconocidos a nivel mundial.

A su vez, egresaron 26 estudiantes de inglés y 5 de francés, quienes demostraron el dominio de sus competencias a través de los discursos de agradecimiento. En este marco, el CeINA otorgó un homenaje a la fidelidad de aquellas familias que por más de 10 años consecutivos han encomendado la educación de sus hijos a las aulas de la UAT.

Al hacer uso de la palabra, la directora del CeINA, Edith Maldonado Díaz, destacó su reconocimiento a la administración del rector Dámaso Anaya por el impulso a la enseñanza de idiomas como palanca de movilidad social. Asimismo, expresó que la directriz humanista de la Lic. Isolda Rendón al frente de Familia UAT ha consolidado un vínculo que transforma los hogares a través de una educación de calidad.

En la ceremonia se contó con la presencia del director general de Familia UAT, Julio César Chávez Galván, y de las titulares de los distintos centros institucionales de atención y desarrollo infantil de esta Universidad.