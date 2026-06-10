Suspenden México y Estados Unidos importación de animales vivos por plaga

El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. [Agencias]

El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- México y Estados Unidos acordaron el martes suspender temporalmente la importación al territorio mexicano de animales vivos procedentes del vecino país en un esfuerzo por contener el avance de la plaga del gusano barrenador tras la confirmación tres nuevos casos en Texas y Nuevo México.

La Secretaría de Agricultura de México dijo en un comunicado que la medida fue decidida en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para fortalecer la protección sanitaria del ganado del noroeste mexicano donde actualmente no se registra la presencia de casos.

Los estados norteños de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora no han reportado casos del gusano barrenador. Para inicios de la semana México había acumulado 1.993 casos activos en 27 de los 32 estados del país.

El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

La restricción de importación regirá para los bovinos, rumiantes silvestres, equinos para reproducción, deporte, exhibición y tránsito, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes de Estados Unidos.

La medida se acordó un día después que el USDA confirmó tres nuevos contagios que se sumaron a los dos que se detectaron la semana pasada. Estados Unidos acumula hasta ahora cinco casos del gusano barrenador: tres terneros y una cabra en Texas, y un perro en Nuevo México.

De acuerdo con registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria de México, la mayor parte de los casos activos del gusano barrenador se concentran en los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco. Del total de casos, 968 corresponden a reses, 654 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

En 18 meses Estados Unidos ha cerrado en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024. El último cierre indefinido se decidió el pasado 9 de julio luego de que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz.