Regresa Messi con gol e ilusiona a Argentina rumbo al Mundial

AUBURN, Alabama.- Lionel Messi está listo para su sexto Mundial.

Luego de recuperarse de una dolencia muscular, el capitán del vigente campeón del mundo jugó 20 minutos y marcó desde el manchón de penal en la victoria de Argentina el martes 3-0 sobre Islandia en el último partido amistoso de la albiceleste antes de la Copa del Mundo.

Argentina, que busca su cuarta corona en la justa mundialista para sumar a las obtenidas en 1978, 1986, y 2022, debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

Valentín Barco y Thiago Almada completaron la goleada anteun colmado estadio Jordan-Hare de Auburn, que albergó un partido de fútbol por primera vez en su historia.

Fue el segundo enfrentamiento histórico entre ambas selecciones. El primero fue en Rusia 2018, cuando el conjunto europeo sorprendió con un empate 1-1 en el que Messi desperdició un penal.

Al igual que en la victoria 2-0 sobre Honduras en el duelo de preparación del sábado pasado, el entrenador argentino Lionel Scaloni mandó una formación suplente de inicio, con la excepción del zaguero Nicolás Otamendi.

Messi, ya recuperado de una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo que sufrió en su última presentación con el Inter Miami el pasado 24 de mayo, inició el partido desde la banca.

A pocos días de su cumpleaños 39 y de encarar su sexto Mundial, Messi ingresó a los 70 minutos y en la primera pelota asistió a Lautaro Martínez quien mandó el balón al fondo de las redes. Sin embargo, el artillero del Inter de Milán fue derribado en el área y el árbitro estadounidense Rosendo Mendoza sancionó penal.

Messi, máximo artillero en la historia de la selección argentina con 117 dianas, hizo bueno el penal con un zurdazo alto a los 72 minutos.

A los 87, Messi y Rodrigo De Paul gestaron un brillante contragolpe por la banda derecha. El volante del Inter Miami envió un servicio al centro del área que Thiago Almada aprovechó para firmar la goleada.

Islandia, que no se clasificó al Mundial, sorprendió a la Albiceleste con un veloz contragolpe en los primeros minutos del partido. Mikael Ellertsson quedó de frente para abrir el marcador, pero mandó la pelota a la tribuna.

Argentina fue mucho más certero en su primera incursión al área. Giovanni Lo Celso envió un servicio al área desde un tiro libre que provocó el titubeo de la zaga islandesa y, tras una serie de rebotes, Barco envió el balón al fondo de las redes con un zurdazo de primera a los ocho minutos.

Si bien Scaloni había confesado en la previa que el duelo ante Islandia le resultaba incómodo por temor a nuevas lesiones, en el complemento mandó a la cancha a algunos de sus probables titulares, como el propio Messi, el zaguero Cristian Romero, los volantes De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, así como al delantero Martínez.

Mac Allister y Martínez estrellaron sendos disparos en el poste, evitando un marcador de escándalo.

A siete días de su debut, Argentina respira por el regreso de su capitán, pero todavía prende velas para que su arquero titular Emiliano Martínez pueda recuperarse de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.