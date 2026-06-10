Cosecha CBTIS 137 más logros académicos y tecnológicos

Consolidando a la institución como una de las principales opciones educativas de la ciudad

Recientemente, los alumnos participaron en una competencia de robótica realizada en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde obtuvieron el primer lugar. [Cortesía: CBTIS 137]

Recientemente, los alumnos participaron en una competencia de robótica realizada en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde obtuvieron el primer lugar. [Cortesía: CBTIS 137]

Nuevo Laredo, Tam.- El director del CBTIS 137, José Lorenzo Villegas Robledo, informó que estudiantes del plantel continúan cosechando importantes logros tanto en el ámbito académico como tecnológico, consolidando a la institución como una de las principales opciones educativas de la ciudad.

“En esta última competencia, tres equipos representaron al CBTIS 137, logrando que dos de ellos avanzaran a la siguiente fase nacional y únicamente ocho equipos de todo el país consiguieron su clasificación en esta categoría. Por lo que los dos equipos de nuestro plantel representan el 25 por ciento de la delegación nacional de la DGETI”, precisó Villegas Robledo.

Asimismo, destacó que durante el mes de marzo los estudiantes acudieron a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, para competir en un concurso de robots, mientras que recientemente participaron en una nueva etapa celebrada en Toluca, Estado de México.

Los robots clasificados compiten en la modalidad denominada “alpinismo”, donde deben escalar estructuras para acumular la mayor cantidad de puntos posible.

Para mejorar, los estudiantes realizan ajustes y mejoras a sus proyectos con el objetivo de alcanzar una destacada participación en el próximo certamen nacional, donde competirán contra instituciones de distintos subsistemas educativos, incluyendo Conalep, Cobat y escuelas privadas.

Además, el director señaló que recientemente los alumnos participaron en una competencia de robótica realizada en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde obtuvieron el primer lugar, reafirmando el nivel competitivo de la institución.

En el ámbito académico, Villegas Robledo informó que estudiantes del CBTIS 137 participaron en concursos organizados por el Tecnológico de Monterrey, donde alrededor de 500 alumnos compiten en disciplinas como biología, química, matemáticas y programación.

De acuerdo con el directivo, el Tecnológico de Monterrey otorga becas del 100 por ciento a los 20 mejores participantes de cada área, y una alumna del CBTIS 137 ya confirmó la obtención de una de estas becas, y existe la posibilidad de que una segunda estudiante también haya alcanzado este beneficio, situación que se encuentra en proceso de confirmación.

El director explicó que en otro de los concursos académicos, los participantes reciben una problemática real relacionada con temas como manejo de basura, drenaje, infraestructura pluvial o desarrollo económico, para posteriormente diseñar propuestas de solución y exponerlas ante un jurado, fortaleciendo así sus habilidades de análisis, investigación y presentación.

Finalmente, Villegas Robledo expresó su satisfacción por los resultados obtenidos por los estudiantes, destacando que estos logros reflejan el esfuerzo conjunto de alumnos y docentes, además de fortalecer el prestigio del CBTIS 137 como una institución formadora de jóvenes talentosos y competitivos a nivel estatal y nacional.