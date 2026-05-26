Permanecen sin identificar víctimas de fatal accidente e incendio vehicular

Automóvil con placas de Texas cayó desde puente y terminó consumido completamente por las llamas

Las víctimas del fatal percance, fallecieron calcinadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayera desde un puente vehicular y posteriormente se incendiara durante la madrugada de este domingo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las víctimas del fatal percance, fallecieron calcinadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayera desde un puente vehicular y posteriormente se incendiara durante la madrugada de este domingo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las dos personas que perdieron la vida en un trágico accidente, ocurrido la madrugada del domingo, no han sido identificadas ante las autoridades ministeriales.

Las víctimas del fatal percance, fallecieron calcinadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayera desde un puente vehicular y posteriormente se incendiara durante la madrugada de este domingo, en el sector poniente de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas, presuntamente mujeres, viajaban a bordo de un automóvil Nissan con placas del estado de Texas, el cual circulaba en dirección de sur a norte sobre la Carretera Aeropuerto.

El accidente ocurrió a la altura de las colonias Vicente Mendoza y Primero de Mayo, en las inmediaciones de la empresa Muralla. Según los primeros reportes, por causas que aún se investigan, la persona conductora perdió el control de la unidad.

Tras el descontrol, el vehículo se impactó contra el barandal del puente, lo que provocó su caída desde varios metros de altura. Como consecuencia del fuerte impacto, la unidad se incendió y fue consumida en su totalidad por el fuego.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y corporaciones de seguridad, quienes, tras sofocar las llamas, confirmaron que en el interior del automóvil se encontraban dos personas sin vida.

Personal de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las causas del accidente, así como para lograr la identificación oficial de las víctimas.