Acerca Municipio programas de vivienda y mejoramiento para familias de Nuevo Laredo

El IMVISU continúa dando asesorías a distintos sectores de la ciudad

IMVISU facilita la gestión de permisos de construcción y elaboración de croquis, evitando que las familias tengan que trasladarse constantemente a distintas oficinas municipales. [Agencias]

IMVISU facilita la gestión de permisos de construcción y elaboración de croquis, evitando que las familias tengan que trasladarse constantemente a distintas oficinas municipales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar a las familias neolaredenses en el mejoramiento de sus viviendas, el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) continúa acercando programas y asesorías a distintos sectores de la ciudad mediante jornadas de atención ciudadana en centros laborales y colonias.

El director de IMVISU, Carlos Montiel Saeb, informó que actualmente existe una importante respuesta ciudadana hacia programas como mejoramiento de vivienda, “Pinta Tu Fachada”, “Bloquera Comunitaria” y “Tandas de Material”.

Explicó que estos programas permiten a las familias ahorrar para realizar ampliaciones, construcción de bardas o mejoras en sus hogares, además de acceder a materiales a bajo costo mediante convenios con comercios locales.

“Les ayudamos, les damos asesoría y después empiezan a ahorrar con nosotros para regresarles ese ahorro en materiales”, comentó el funcionario.

Montiel Saeb destacó que IMVISU también brinda acompañamiento técnico a las familias mediante arquitectos e ingenieros que orientan sobre cimentación, materiales y permisos de construcción necesarios para realizar obras de manera adecuada.

“A veces la gente quiere empezar una ampliación y no cuenta con la cimentación necesaria; ahí nosotros los asesoramos sobre lo que requieren y los apoyamos con los trámites”, indicó.

Además, señaló que el instituto facilita la gestión de permisos de construcción y elaboración de croquis, evitando que las familias tengan que trasladarse constantemente a distintas oficinas municipales.

El funcionario invitó a la ciudadanía interesada en alguno de los programas a acudir a las oficinas de IMVISU ubicadas en Ocampo y Maclovio Herrera, a un costado del Palomar, o comunicarse vía WhatsApp al 867 463 0018.

Con estas acciones, la administración encabezada por Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso de apoyar el mejoramiento de vivienda, acercar programas sociales y brindar mayores oportunidades de bienestar a las familias de Nuevo Laredo.