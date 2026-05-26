El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.60
EN VIVO

Acerca Municipio programas de vivienda y mejoramiento para familias de Nuevo Laredo

El IMVISU continúa dando asesorías a distintos sectores de la ciudad

IMVISU facilita la gestión de permisos de construcción y elaboración de croquis, evitando que las familias tengan que trasladarse constantemente a distintas oficinas municipales. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de apoyar a las familias neolaredenses en el mejoramiento de sus viviendas, el Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU) continúa acercando programas y asesorías a distintos sectores de la ciudad mediante jornadas de atención ciudadana en centros laborales y colonias.

El director de IMVISU, Carlos Montiel Saeb, informó que actualmente existe una importante respuesta ciudadana hacia programas como mejoramiento de vivienda, “Pinta Tu Fachada”, “Bloquera Comunitaria” y “Tandas de Material”.

Explicó que estos programas permiten a las familias ahorrar para realizar ampliaciones, construcción de bardas o mejoras en sus hogares, además de acceder a materiales a bajo costo mediante convenios con comercios locales.

“Les ayudamos, les damos asesoría y después empiezan a ahorrar con nosotros para regresarles ese ahorro en materiales”, comentó el funcionario.

Montiel Saeb destacó que IMVISU también brinda acompañamiento técnico a las familias mediante arquitectos e ingenieros que orientan sobre cimentación, materiales y permisos de construcción necesarios para realizar obras de manera adecuada.

“A veces la gente quiere empezar una ampliación y no cuenta con la cimentación necesaria; ahí nosotros los asesoramos sobre lo que requieren y los apoyamos con los trámites”, indicó.

Además, señaló que el instituto facilita la gestión de permisos de construcción y elaboración de croquis, evitando que las familias tengan que trasladarse constantemente a distintas oficinas municipales.

El funcionario invitó a la ciudadanía interesada en alguno de los programas a acudir a las oficinas de IMVISU ubicadas en Ocampo y Maclovio Herrera, a un costado del Palomar, o comunicarse vía WhatsApp al 867 463 0018.

Con estas acciones, la administración encabezada por Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso de apoyar el mejoramiento de vivienda, acercar programas sociales y brindar mayores oportunidades de bienestar a las familias de Nuevo Laredo.

Amplía Municipio convocatoria de la Beca ‘Juntos por el Desarrollo Cultural 2026’
Permanecen sin identificar víctimas de fatal accidente e incendio vehicular

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.