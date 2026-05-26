Amplía Municipio convocatoria de la Beca ‘Juntos por el Desarrollo Cultural 2026’

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a las y los artistas locales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo amplió el periodo de registro de la Beca “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026”, permitiendo que más creadores neolaredenses puedan integrarse a este programa de apoyo impulsado a través de la Dirección de Arte y Cultura.
La extensión de la convocatoria responde al interés de la administración municipal de seguir fortaleciendo el talento artístico de la ciudad y garantizar que más exponentes de las distintas disciplinas culturales tengan acceso a este respaldo económico que promueve su desarrollo, profesionalización y permanencia en la vida cultural de Nuevo Laredo.
Las y los interesados podrán realizar su registro hasta el 2 de junio de 2026 mediante la plataforma oficial https://becas2026.nld.gob.mx/#/solicitudes, donde deberán completar la solicitud y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.
La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas, entre ellas pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros, que hayan participado en actividades organizadas por la Dirección de Arte y Cultura entre junio de 2025 y mayo de 2026.
Entre los requisitos se solicita constancia de participación emitida por la Dirección de Arte y Cultura, acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial; en caso de menores de edad, deberá presentarse además documentación del padre, madre o tutor legal.
Los resultados se publicarán el próximo 20 de junio de 2026 a través del portal oficial del Gobierno Municipal, utilizando la CURP del solicitante para su consulta. La beca tendrá vigencia de junio a diciembre de 2026.
Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Arte y Cultura, ubicadas en el Bulevar Luis Donaldo Colosio kilómetro 2.5, o comunicarse al teléfono (867) 715 35 18, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.
Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al arte y la cultura, generando más oportunidades para que las y los artistas neolaredenses continúen desarrollando su talento y enriqueciendo la identidad cultural de la ciudad.