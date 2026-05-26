Amplía Municipio convocatoria de la Beca ‘Juntos por el Desarrollo Cultural 2026’

La extensión de la convocatoria responde al interés de la administración municipal de seguir fortaleciendo el talento artístico de la ciudad. [Agencias]

La extensión de la convocatoria responde al interés de la administración municipal de seguir fortaleciendo el talento artístico de la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a las y los artistas locales, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo amplió el periodo de registro de la Beca “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026”, permitiendo que más creadores neolaredenses puedan integrarse a este programa de apoyo impulsado a través de la Dirección de Arte y Cultura.

La extensión de la convocatoria responde al interés de la administración municipal de seguir fortaleciendo el talento artístico de la ciudad y garantizar que más exponentes de las distintas disciplinas culturales tengan acceso a este respaldo económico que promueve su desarrollo, profesionalización y permanencia en la vida cultural de Nuevo Laredo.

Las y los interesados podrán realizar su registro hasta el 2 de junio de 2026 mediante la plataforma oficial https://becas2026.nld.gob.mx/#/solicitudes, donde deberán completar la solicitud y adjuntar la documentación requerida en formato PDF.

La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas, entre ellas pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros, que hayan participado en actividades organizadas por la Dirección de Arte y Cultura entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Entre los requisitos se solicita constancia de participación emitida por la Dirección de Arte y Cultura, acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial; en caso de menores de edad, deberá presentarse además documentación del padre, madre o tutor legal.

Los resultados se publicarán el próximo 20 de junio de 2026 a través del portal oficial del Gobierno Municipal, utilizando la CURP del solicitante para su consulta. La beca tendrá vigencia de junio a diciembre de 2026.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Arte y Cultura, ubicadas en el Bulevar Luis Donaldo Colosio kilómetro 2.5, o comunicarse al teléfono (867) 715 35 18, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al arte y la cultura, generando más oportunidades para que las y los artistas neolaredenses continúen desarrollando su talento y enriqueciendo la identidad cultural de la ciudad.